Κινηματογραφικοί έρωτες που έγραψαν ιστορία: "Καζαμπλάνκα", "Από εδώ ως την αιωνιότητα", "Τα Καλύτερα μας Χρόνια"

Γυρίζοντας ωστόσο προς τα πίσω, υπάρχουν πράγματι εμβληματικές ερωτικές ιστορίες και ζευγάρια στο κινηματογραφικό πανί. Πριν από 54 χρόνια ένα τέτοιο φιλμ ήταν το «Love Story» του Άρθουρ Χίλερ με τον Ράιαν Ο’ Νιλ που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, και την μελαχρινή Άλι Μακ Γκρόου που η ηρωίδα της πέθαινε από λευχαιμία. Πριν από 50 χρόνια είχαμε «Τα Καλύτερα μας Χρόνια – The Way we Were» του Σίντνει Πόλακ, ρομαντικό μελό αξιώσεων με πολιτικοκοινωνικό υπόβαθρο που διέτρεχε τρεις σχεδόν δεκαετίες από τα μέσα του ’30 έως το 1950 της Αμερικάνικης κοινωνίας, με υπέροχο αταίριαστο» ζευγάρι τον λαμπερό Ρόμπερτ Ρέντφορντ και την Μπάρμπρα Στρέιζαντ ως η αριστερή, ασυμβίβαστη Κέιτι Μορόσκι, δύο ήρωες φτιαγμένοι από την πένα του Άρθουρ Λόρεντς.

Φυσικά και το «Από εδώ ως την Αιωνιότητα» ή «Όσο Υπάρχουν άνθρωποι» του Φρεντ Τσίνεμαν του 1953 έχει χαραχτεί στη μνήμη των σινεφίλ για εκείνο το παθιασμένο φιλί των σφιχταγκαλιασμένων Ντέμπορα Κερ και Μπαρτ Λάνκαστερ στην αμμουδιά που εν μέρει αντιγράφηκε και στη δική μας «Στέλλα» το 1955 με την Μελίνα Μερκούρη και τον Γιώργο Φούντα.

Ερωτική ατμόσφαιρα και σε μία άλλη κλασική, χολιγουντιανή ταινία, την «Τζίλντα - Gilda» του Τσαρλς Βιντόρ το 1946 με την σαγηνευτική Ρίτα Χέιγουορθ και τον «τυχερό» Γκλεν Φορντ ενώ το 1963 στην επική και πανάκριβη «Κλεοπάτρα» του Τζόζεφ Μάνκιεβιτς άνθισε το ερωτικό πάθος & έλξη ανάμεσα στη "Λυσσασμένη γάτα" Ελίζαμπεθ Τέιλορ και τον Ρίτσαρντ Μπάρτον.

Από τα ερωτικά ρομάντζα της 7ης τέχνης ξεχωρίζουμε και το συμπαθές «Άγρυπνος στο Σιάτλ» της Νόρα Έφρον με τη Μεγκ Ράιαν και τον Τομ Χανκς το 1993 (η Μεγκ Ράιαν είχε ήδη παίξει και στο ρομαντικό «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» το ’89 σε σκηνοθεσία Ρομπ Ράινερ) αλλά τις «Γέφυρες του Μάντισον» με τον Κλιντ Ίστγουντ και τη Μέριλ Στριπ (1995) και τον «Γητευτή των αλόγων» με Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Κριστίν Σκοτ Τόμας (1998), και τα δύο φιλμ με σενάρια από βιβλία που διασκεύασε ο Ρίτσαρντ Λα Γκραβένεζ.

Ενδιάμεσα είχε παιχθεί ο «Άγγλος Ασθενής» του Άντονι Μινγκέλα το 1997 με Ρέιφ Φάινς και Κριστίν Σκοτ Τόμας, και ο πολύκροτος «Τιτανικός» του Τζέιμς Κάμερον όπου συγκίνησε η ιστορία του Τζακ και της Ρόουζ (Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Κέιτ Γουίνσλετ).

Φυσικά και θυμόμαστε και τη γκέι ερωτική ιστορία στο «Μυστικό του Brokeback Mountain» του Ανγκ Λι το 2005, τον έρωτα των δύο καουμπόδιων στο Γουαιόμινγκ της δεκεατίας του '60 με πρωταγωνιστές τον αξέχαστο Χιθ Λέτζερ και τον Τζέικ Γκίλενχαλ και δεν ξεχνάμε ούτε την «Pretty Woman» Τζούλια Ρόμπερτς με τον Ρίτσαρντ Γκιρ το 1990, ούτε το εξωτικό ρομάντζο με την θαυμάσια μουσική του Τζον Μπάρι «Πέρα από την Αφρική» του Σίντνει Πόλακ το 1985 με τον έρωτα της Κάρεν Μπλίξεν στην Κένυα με τον Βρετανό κυνηγό Ντένις Φιντς Χάτον (Μέριλ Στριπ και Ρόμπερτ Ρέντφορντ) αλλά ούτε και την Ντέμπρα Γουίνγκερ με τον Ρίτσαρντ Γκιρ στο φιλμ «Ιπτάμενος και Τζέντλεμαν» του Τέιλορ Χάκφορντ το 1982 αλλά και τον «Πρίγκιπα της παλίρροιας» το 1991 με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ και τον Νικ Νόλτε, το «Μια βραδιά στο Νότινγκ Χιλ» το ’99 με Χιου Γκραντ και Τζούλια Ρόμπερτς, το «La La Land» του Ντάμιεν Σαζέλ το 2016 με την Έμμα Στόουν και τον Ράιαν Γκόσλινγκ αλλά και το «Ένα Αστέρι γεννιέται» του 2018 με τους Lady Gaga και Μπράντλει Κούπερ.

Κλείνουμε το σύντομο αφιέρωμα κάνοντας μνεία και στο φιλμ «Υπόθεση Τόμας Κράουν - The Thomas Crown Affair» του Νόρμαν Τζούισον του 1968 με την Φέι Νταναγουέι και τον αξέχαστο Στιβ Μακ Κουίν αλλά και το δίδυμο Τζακ Νίκολσον, Τζέσικα Λανγκ το 1981 στην ταινία «Ο Ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δύο φορές» του Μπομπ Ράφελσον. Και για μην ξεχνάμε και αγαπημένα φιλμ της εφηβείας υπάρχει πάντα το «Dirty Dancing» του 1987 με Πάτρικ Σουέιζι και Τζένιφερ Γκρέι και το «Ghost – Aόρατος Εραστής» το 1990 επίσης με Πάτρικ Σουέιζι και την Ντέμι Μουρ αλλά και την υπέροχη Γούπι Γκόλντμπεργκ που κέρδισε και Όσκαρ καλύτερου β΄ γυναικείου ρόλου. Από τα 90ς θα διαλέγαμε και το "Υπόθεση πολύ προσωπική" με Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Μισέλ Φάιφερ & μουσική υπόκρουση το υποψήφιο για Όσκαρ τραγούδι "Because you loved me" γραμμένο από την Νταιάν Γουόρεν που το ερμήνευε μοναδικά η Σελίν Ντιόν.

Σίγουρα η λίστα θα μπορούσε να περιλαμβάνει πολλά ακόμη φιλμ και κινηματογραφικά φιλιά & έρωτες και αν έχετε τη διάθυεση και το χρόνο μέρα που είναι ξαναδείτε κάποια από τις παραπάνω ταινίες. Σίγουρα κερδισμένοι θα βγείτε!