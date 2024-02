Πρεμιέρα και στις Ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 15/2 για την ταινία "Madame Web"

Σε μια ανατροπή των κλασικών υπερηρωικών ταινιών, η ταινία «Madame Web» εξιστορεί την αυτοτελή ιστορία της γέννησης μιας από τις πλέον αινιγματικές ηρωίδες των εκδόσεων Marvel. Στη γεμάτη αγωνία περιπέτεια πρωταγωνιστεί η Dakota Johnson (Fifty shades of grey) στον ρόλο της περίφημης Cassandra Webb δίπλα στις Sydney Sweeney (Euphoria), Isabela Merced (Transformers: Ο Τελευταίος Ιππότης-Transformers: The Last Knight) και Celeste O’Connor (Ghostbusters: Afterlife). Τη σκηνοθεσία υπογράφει η SJ Clarkson (Jessica Jones, The Defenders).

Σύνοψη

H Cassandra Webb (Dakota Johnson), μια διασώστρια στο Μανχάταν, αναπτύσσει την ικανότητα να δει το μέλλον…. Συνειδητοποιεί μάλιστα ότι μπορεί και να το αλλάξει. Όταν έρχεται αντιμέτωπη με αποκαλύψεις για το παρελθόν της, δημιουργεί μια ιδιαίτερη σχέση με τρεις νεαρές κοπέλες. Όλες μαζί προορίζονται για ένα υποσχόμενο πεπρωμένο... αν καταφέρουν να επιβιώσουν το θανατηφόρο παρόν.

Διάρκεια: 116 λεπτά.

«Η Madame Web δεν μοιάζει με κανέναν υπερήρωα» λέει η σκηνοθέτιδα της ταινίας S.J. Clarkson. Σε αυτή τη μεταφορά στη μεγάλη οθόνη ενός από τους πιο μυστηριώδεις και ανεξιχνίαστους χαρακτήρες της Marvel, η Clarkson σκηνοθετεί μία αυτόνομη ιστορία προέλευσης ενός χαρακτήρα που χρησιμοποιεί τη δύναμη του μυαλού για να πλέξει τις μοίρες όλων όσων είναι γύρω της. «Ένα από τα θέματα της ταινίας είναι ότι δεν χρειάζεται να είσαι υπεράνθρωπος για να έχεις υπερδυνάμεις» προσθέτει η Clarkson. «Οι περισσότερες δυνάμεις των υπερηρώων προέρχονται από τη σωματική ρώμη. Με τη Madame Web, η δύναμή της ανήκει στη ψυχολογική σφαίρα».

Καθώς οι δυνάμεις της εξελίσσονται, η Cassie (Dakota Johnson) πρέπει να διευκρινίσει αν τα οράματά της προβάλλουν μελλοντικά γεγονότα ή πράγματα που μπορεί να συμβούν, να αποφευχθούν ή να αλλάξουν. «Βιώνει το μέλλον σαν να είναι το παρόν», αναφέρει χαρακτηριστικά η ταλαντούχα πρωταγωνίστρια Dakota Johnson που είναι κόρη των γνωστών ηθοποιών του Χόλιγουντ, Don Johnson και Melanie Griffith.

Αυτές οι τρεις γυναίκες – Julia Cornwall (την υποδύεται η Sydney Sweeney), Anya Corazon (στο ρόλο η Isabela Merced) και Mattie Franklin (Celeste O'Connor) – έχουν όλες να αντιμετωπίσουν τις δικές τους προκλήσεις όταν το πεπρωμένο τους διασταυρώνεται με αυτό της Cassie. «Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ιστοί που έχει υφάνει η Cassie χωρίς να το ξέρει» εξηγεί η Sydney Sweeney της κομεντί "Λατρεύω να σε μισώ", που υποδύεται την Julia.

Στα κόμικς, η Madame Web είναι μία ηλικιωμένη τυφλή γυναίκα σε αναπηρικό καροτσάκι που είναι ένας από τους πιο ισχυρούς χαρακτήρες της Marvel χάρη στην ικανότητά της να δει και να αλλάξει το μέλλον. Στην ταινία, η Cassie Webb της Dakota Johnson είναι νέα, δραστήρια, αεικίνητη και δυνατή.

Η 40χρονη Βρετανή δημιουργός S.J. Clarkson εξηγεί ότι αναζήτησε μία μοναδική κινηματογραφική παρουσίαση των οραμάτων της Cassie. «Τα οράματα του μέλλοντος μπορεί να μοιάζουν με αναμνήσεις και η μνήμη καμιά φορά είναι θολή και κατακερματισμένη. Επίσης δεν είναι γραμμική. Δεν πηγαίνει από το Άλφα στο Βήτα και μετά στο Γάμα. Τα οράματα και οι ήχοι δεν συντονίζονται πάντα» εξηγεί. «Οπότε σκέφτηκα πώς θα το αποδώσουμε οπτικά και η αίσθηση μοιάζει με το κλείστρο της κάμερας, το ανοιγοκλείσιμο ενός ματιού».

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Clarkson, η ταινία διαδραματίζεται μέσα από την οπτική των γυναικών. «Η ταινία διακατέχεται από το ζήτημα της γυναικείας ενδυνάμωσης καθώς η καθεμία ακολουθεί τη δική της διαδρομή» λέει η Clarkson.

Το φιλμ αναμένεται να έρθει για προβολή & στην Πάτρα.