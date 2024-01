Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε από 1η έως και 7/2/2024

"Το Αγόρι και ο Ερωδιός - The Boy and the Heron"

Αίθουσα 3 στις 20.00 και στις 22.50 καθημερινά εκτός Δευτέρας,

Αίθουσα 7 στις 20.00 και στις 22.50 μόνο τη Δευτέρα 5/2

«Ferrari»

Σε σκηνοθεσία του Μάικλ Μαν.

Η ταινία είναι βασισμένη στη βιογραφία του 1991, «Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races, the Machine», του Μπροκ Γέιτς.

Το 1957 και ένα χρόνο μετά το θάνατο του γιου του, ο Έντζο Φεράρι βρίσκεται μπροστά σε οικογενειακό και επαγγελματικό αδιέξοδο. Απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από τη γυναίκα του, δυσκολεύεται να κρατήσει το μεγάλο μυστικό που γνωρίζει μόνον η ερωμένη του και η αγωνιστική ομάδα της εταιρείας του πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε το απαιτητικό ράλι των Χιλίων Μιλίων.

Παίζουν οι Άνταμ Ντράιβερ, Σάιλιν Γούντλι και η βραβευμένη με Όσκαρ, Πενέλοπε Κρουζ.

Ταινία που ενθουσιάζει όπως γράφτηκε, ιδίως τους φαν της Formula 1.

Η ταινία «Ferrari», στο ξεκίνημα της έκοψε σε 75 αίθουσες πανελλαδικά, 15.164 εισιτήρια.

Διανομή από την The Film Group.

Διάρκεια: 130 λεπτά.