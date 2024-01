Όσκαρ: Οι Έλληνες των βραβείων πριν τον Γιώργο Λάνθιμο

1937: Ερμής Παν ή Ερμής Παναγιωτόπουλος Ο πρώτος Έλληνας που κέρδισε το Όσκαρ ήταν ο χορευτής Ερμής Παν ή Ερμής Παναγιωτόπουλος (Hermes Pan), ο οποίος κέρδισε το 1937, για την ταινία «A Damsel in Distress». Ήταν επίσης υποψήφιος με το Top Hat (1935) και το Swing Time (1936). Έχει χορέψει ή χορογραφήσει σε 112 ταινίες του Χόλιγουντ.

1961: Γιώργος Τσακίρης ή George Tsakiris Το 1961, ο Γιώργος Τσακίρης με τον ρόλο του ως Bernardo στο μιούζικαλ «West Side Story», κατάφερε να κατακτήσει το Όσκαρ αλλά και τη Χρυσή Σφαίρα Β’ ανδρικού ρόλου. Ήταν χορευτής στις θρυλικές ταινίες «Οι Άντρες Προτιμούν τις Ξανθιές» και «Diamonds Are a Girl’s Best Friend» με πρωταγωνίστρια τη Μέριλιν Μονρόε.

Το 2011 ο Κυνόδοντας του Γιώργου Λάνθιμου προτάθηκε για το Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας, το οποίο ωστόσο αποσπά η δανέζικη ταινία «In a Better World». Το 2017 είναι ξανά υποψήφιος στην κατηγορία Πρωτότυπου σεναρίου, μαζί με τον Ευθύμη Φιλίππου, για την ταινία «Αστακός».

Ο Μιχάλης Κακογιάννης βρέθηκε αρκετές φορές υποψήφιος στα Όσκαρ τόσο ο ίδιος όσο και οι ταινίες του αν και προσωπικά ο ίδιος δεν κατάφερε ποτέ να αποσπάσει το μεγάλο βραβείο. Η «παρθενική» φορά του ήταν το 1962 με την ταινία «Ηλέκτρα» για την κατηγορία «Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας», το οποίο τελικά κέρδισε η γαλλική ταινία «Sundays and Cybete».

Ο Τζον Κασσαβέτης, από την Ζαγορά του Πηλίου, ήταν τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ αλλά δεν κέρδισε καμία. Το 1968 διεκδικεί το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Και οι 12 ήταν καθάρματα» (The Dirty Dozen), το 1969 το Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου για την ταινία «Πρόσωπα» (Faces) και το 1975 το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας για την ταινία «Μια Γυναίκα Εξομολογείται» (A woman under the Influence).

Ο γιος του Ελία Καζάν, Νικόλας, έχει μακρά καριέρα ως σεναριογράφος στο Χόλιγουντ, βρίσκεται πίσω από το σενάριο της Ματίλντα. Το 1991 προτάθηκε για Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου για την ταινία «Το Γύρισμα της Τύχης» (Reversal of Future). Το Όσκαρ κέρδισε τελικά ο Μάικλ Μπλέικ για το «Χορεύοντας με τους λύκους».

Η ενδυματολόγος Ντένη Βαχλιώτη και ξαδέρφη της επίσης ενδυματολόγου Θεώνης Βαχλιώτη-Ολντριτζ έγραψε κι αυτή τη δική της ιστορία στα Όσκαρ. Η Ντένη προτάθηκε δύο φορές για το Όσκαρ Ενδυματολογίας για τις ταινίες του Ζιλ Ντασέν «Ποτέ την Κυριακή» του 1960 με την Μελίνα Μερκούρη και την «Φαίδρα» του 1962 και πάλι με την Μελίνα Μερκούρη.

Η Ελισάβετ Γιάννη – Γεωργίου ήταν υποψήφια για Όσκαρ από κοινού με τον David White στην κατηγορία Makeup and Hairstyling, για τη δουλειά τους στην ταινία «Guardians of the Galaxy».

Η Ελληνίδα ενδυματολόγος, η Μαρία Ζαφειροπούλου, γνωστή ως Μαίρη Ζόφρις και περιζήτητη στο Χόλιγουντ, έχει προταθεί τρεις φορές για Όσκαρ Ενδυματολογίας για τις ταινίες «True Grit», «La La Land» και «The Ballad of Buster Scruggs». Έχει φτιάξει κοστούμια για αρκετές κινηματογραφικές ταινίες, ενώ συνεργάστηκε με κορυφαίους Αμερικανούς σκηνοθέτες, όπως ο Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Η σεναριογράφος Χριστίνα Λαζαρίδη βρέθηκε υποψήφια για Όσκαρ στην κατηγορία ταινιών μικρού μήκους για την ταινία της «One Day Crossing», η οποία αφηγείται την ιστορία ενός κοριτσιού εβραϊκής καταγωγής από την Ουγγαρία εν μέσω του Ολοκαυτώματος, η οποία προσποιείται την Χριστιανή για να σώσει την οικογένειά της.

Η σκηνοθέτης Δάφνη Ματζιαράκη ήταν υποψήφια για το Όσκαρ Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους για το «4.1 Miles» (μαζί με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο) το 2016.

Ο Φαίδων Παπαμιχαήλ ήταν υποψήφιος δύο φορές για Όσκαρ Φωτογραφίας. Αρχικά για την ταινία «Nebraska» του επίσης ελληνικής καταγωγής Αλεξάντερ Πέιν και επίσης για την ταινία «Η Δίκη των 7 του Σικάγου» (The Trial of the Chicago 7) το 2021.

Το 2021 ο Γιώργος Λαμπρινός ήταν υποψήφιος για το Όσκαρ Μοντάζ για την ταινία «The Father».

Γιος του σκηνοθέτη Φώτου Λαμπρινού, τα τελευταία χρόνια ζει στο Παρίσι και στο ενεργητικό του έχει σημαντικές συνεργασίες. Έγινε ευρύτατα γνωστός από τη δουλειά του στο «Κεφάλαιο» του Κώστα Γαβρά. Στο παρελθόν έχει κερδίσει μία υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ταινία μικρού μήκους «Avant que de Tout Perdre» του Ξαβιέ Λεγκράν, αλλά και ένα βραβείο Σεζάρ (το αντίστοιχο γαλλικό Όσκαρ) για την ίδια ταινία.

Πηγή Φωτογραφιών: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Eurokinissi

πηγη