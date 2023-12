Ολοκληρώνεται το ευρωπαϊκό έργο «NEXT MUSEUM» από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Ολοκληρώνεται με επιτυχία από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, το Ευρωπαϊκό Έργο «NEXT MUSEUM - Stimulating digitization at small and medium-sized museums through the enhancement of the Digital Curator», το οποίο υλοποιείται τα δύο τελευταία χρόνια.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

Το έργο έχει ως πρωταρχικό στόχο την υποστήριξη των μικρών και μεσαίων μουσείων στη μετάβαση προς την ψηφιακή εποχή, η οποία αναδείχθηκε ως απόλυτη ανάγκη μετά την πανδημία Covid-19. Στους σκοπούς του περιλαμβάνεται, επίσης, ο καθορισμός ενός κοινού μοντέλου επιχειρησιακού σχεδίου, το οποίο θα επιτρέψει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στα μουσεία με τρόπο που θα συμβάλλει στην αξιοποίηση, την προσβασιμότητα και τη δυνατότητα κοινής χρήσης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ταυτόχρονα, αποσκοπεί στην αναβάθμιση ικανοτήτων και δεξιοτήτων (upskilling) και την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης, σε επαγγελματίες που εργάζονται ήδη στον τομέα της μουσειακής επιμέλειας και της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η τελική εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Έργου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2023 στην Πάτρα, στο Mosaic Hub, με τη συμμετοχή σημαντικών ομιλητών.

Ο κ. Κωνσταντίνος Γιωτόπουλος Επ. Καθηγητής του Τμ. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου, παρουσίασε τους βασικούς άξονες του Next Museum, ενώ η κα. Ιωάννα Γιαννούκου, Επ. Καθηγήτρια στο ίδιο Τμήμα, παρουσίασε τα πιλοτικά Ψηφιακά Επιχειρησιακά Σχέδια των Μουσείων που συμμετείχαν.

Στη συνέχεια ο κ. Θεόδωρος Τσούμπελης – CEO της εταιρείας Dynacomp, εξήγησε στο κοινό την λειτουργία ενός Ψηφιακού Σύστηματος Περιήγησης και Ανάδειξης Περιεχομένου για Μουσεία και ο κ. Δημήτρης Τσώλης Αν. Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών έκανε μια ανάλυση για την χρήση νέων τεχνολογιών στα μουσεία σήμερα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κα. Ελένη Γκίκα, Founder της PIVOT ΑΜΚΕ, με μια αναφορά σχετικά με τους τρόπους αξιοποίησης των ψηφιοποιημένων ιστορικών και πολιτιστικών αρχείων.

Το έργο NEXT MUSEUM (https://next-museum.eu) χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+.