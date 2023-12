Netflix: Τα νούμερα τηλεθέασης – Ποια σειρά σάρωσε

Το Netflix δημοσίευσε για πρώτη φορά μια αναφορά με τις δημοφιλέστερες τηλεοπτικές σειρές και ταινίες για το πρώτο εξάμηνο του 2023, ενώ αποκάλυψε με περισσότερες λεπτομέρειες πόσες ώρες αφιέρωσε ο κόσμος στο περιεχόμενό του.

Στο νέο δελτίο Τύπου που δημοσίευσε, το Netflix ανακοίνωσε ότι θα φέρνει δύο φορές το χρόνο ενημερώσεις με τα στατιστικά του περιεχόμενου του.

Αυτές οι ενημερώσεις θα έρχονται με την ονομασία “What We Watched: A Netlfix Engagement Report” και περιγράφεται ως “μια πιο ολοκληρωμένη αναφορά” των σειρών και των ταινιών που παρακολούθησαν οι συνδρομητές σε διάστημα έξι μηνών.

Οι δέκα κορυφαίοι τίτλοι με τις περισσότερες προβολές από την 1η Ιανουαρίου 2023 μέχρι και το τέλος του Ιουνίου:

The Night Agent (σεζόν πρώτη) – 812.100.000

Ginny & Georgia (σεζόν δεύτερη) – 665.100.000

The Glory (σεζόν πρώτη) – 622.800.000

Wednesday (πρώτη σεζόν) – 507.700.000

Queen Charlotte: A Bridgerton Story – 503.000.000

You (τέταρτη σεζόν) – 440.600.000

La Reina del Sur (τρίτη σεζόν) – 429.600.000

Outer Banks (τρίτη σεζόν) – 402.500.000

Ginny & Georgia (σεζόν πρώτη) – 302.100.000

FUBAR (σεζόν πρώτη) – 266.200.000

Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η πρώτη σεζόν του The Night Agent, που κυκλοφόρησε στο Netflix μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023, είχε τις περισσότερες προβολές με περισσότερες από 812 εκατομμύρια ώρες παγκοσμίως.

Επίσης, μέσα στο Top 10 υπάρχει και το Wednesday, το οποίο οι χρήστες παρακολούθησαν για 507.7 εκατομμύρια ώρες, το Queen Charlotte: A Bridgerton Story και η 4η σεζόν του YOU που είχαν περισσότερες από 400 εκατομμύρια ώρες προβολής.