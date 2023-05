Πάτρα: Στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων το «A Signal That Travels down through your Heart episode #1»

Της Πατρινής χορογράφου Εύας Γεωργιτσοπούλου - Την Κυριακή 28 Μαΐου & την Δευτέρα 29 Μαΐου στις 8 μμ σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Η Πατρινή χορογράφος, Εύα Γεωργιτσοπούλου, μετά από 7 χρόνια επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων με το νέο της έργο «Α Signal That Travels down through your Heart episode #1» για 2 παραστάσεις που θα δοθούν την Κυριακή 28 Μαΐου και τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 στις 8 μμ, σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας. Η παράσταση σύγχρονου χορού, «Α Signal That Travels down through your Heart episode #1», είναι ένα κινητικό εγκώμιο στη ρομαντική αγάπη, όπου οι στερεοτυπικές αφηγήσεις για τον έρωτα υπολείπονται. Από τη συνταρακτική διαπίστωση της Αντιγόνης του Σοφοκλή για το ακατανίκητο του έρωτα μέχρι τη σπαρακτική ερμηνεία της Whitney Houston στο “I will always love you”, προκύπτει το εξής: η ερωτική συνθήκη πυροδοτείται με τη συνάντηση, εκτυλίσσεται ανάλογα με τον ιδιαίτερο τρόπο που οι ερωτευμένοι αντιλαμβάνονται τον κόσμο και παραμένει υπόθεση για δύο. Τι γίνεται όμως όταν το αισθαντικό περιβάλλον -σημείο αναφοράς αποδομείται και ο έρωτας περιγράφεται ταυτόχρονα όχι από δύο, αλλά από τρία γυναικεία σώματα στη σύγχρονη εποχή; Μέσα από την αναλυτική έρευνα για τη σύγχρονη αντανάκλαση του ρομαντισμού, το έργο “A signal that travels down through your heart episode #1” ξεδιπλώνει- μέσω του κινητικού του λεξιλογίου- την κρυφή πτυχή της αγάπης, πέρα από τις ρίζες της πατριαρχίας για να επανεξετάσει και να επαναπροσδιορίσει την έννοια της αγάπης αυτής καθαυτής. ΣΥΛΛΗΨΗ & ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ: Εύα Γεωργιτσοπούλου ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ: So Young H. Kim (Σο Γιανκ Χ. Κιμ) ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Σεβαστή Ζαφείρα, Tamae Yoneda (Ταμάε Γιονέντα), Εύα Γεωργιτσοπούλου ΜΟΥΣΙΚΗ: Νεφέλη Λυσιμάχου ΦΩΤΙΣΜΟΙ: Στέβη Κουτσοθανάση ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Νεφέλη Περιφάνου ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Nephew Design Studio ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΓΡΑΦΙΑ: Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Cultópia. Η συγκεκριμένη παραγωγή πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Πληροφορίες στο ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Απόλλων. Τηλέφωνο 2610273613 -Προπώληση εισιτηρίων από την Τρίτη 23 Μαΐου 2023.

Εύα Γεωργιτσοπούλου - Χορογράφος & Performer Η Εύα Γεωργιτσοπούλου γεννήθηκε στην Ελλάδα (Πάτρα) το 1990 και διαμένει στο Βερολίνο. Αποφοίτησε από την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης το 2013. Το έτος 2013-2014 φοίτησε στο Danceworkshop Gaaton στο Ισραήλ όπου εκπαιδεύτηκε στην τεχνική "GAGA" του χορογράφου Ohad Naharin και συνεργάστηκε σε δημιουργίες των Noa Zuk, Ohad Fishof & Shlomi Bitton. Στη συνέχεια έλαβε υποτροφία από την ομάδα Kibbutz Contemporary Dance Company υπό τη διεύθυνση του Rami Beer και παρέμεινε ως εκπαιδευόμενη της ομάδας. Ως χορεύτρια- περφόρμερ συνεργάστηκε με το Χοροθέατρο Οκτάνα και την Hellenic Dance Company(κατά την φοίτησή της στην Ελλάδα) ενώ έπειτα ως επαγγελματίας στη Γερμανία με τους Cia Sonia Rodriguez, Inside The Body Performing Arts, Frantics Dance Company, Judith Sanchez Ruiz, Edivaldo Ernesto και από το 2016 έως το 2021 με την ομάδα χορού Αερίτες της Πατρίσιας Απέργη. Ως βοηθός χορογράφου συνεργάστηκε με την Πατρίσια Απέργη στα έργα Prometheus and the Rebels of Today για την ομάδα χορού Compagnia EgriBiancoDanza (2017), Citizens Defeated-in the framework of Epidaurus Lyceum (2018), Return Trip Athens/ Reggio Emilia Fonderia για τους χορευτές του Agora Coaching Project (2019) και ως καλλιτεχνική συνεργάτιδα στο έργο National Adulthood/ Σκαλκώτας- Ελληνικοί Χοροί για το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (2021). Έχει επίσης συνεργαστεί με τον Κωνσταντίνο Ρήγο ως βοηθός χορογράφου στη χορογραφία του Μπολερό του συνθέτη Μορίς Ραβέλ για το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (2021). Από το 2019 εως σήμερα συνεργάζεται ως περφόρμερ στα ρεπερτοριακά έργα Nobody, Tannhäuser, in C της ομάδας σύγχρονου χορού Sasha Waltz & Guests καθώς και στις καινούριες παραγωγές της ομάδας SYM-PHONIE MMXX (2022) και »Beethoven 7« (2023). Οι χορογραφικές της δημιουργίες ξεκίνησαν να παρουσιάζονται σε Ελλάδα και Γερμανία το 2015. Το έργο της “BadTrip” παρουσιάστηκε στο Athens Video Dance Project 2016. Το σόλο “MiTerra” παρουσιάστηκε στους φορείς Katapult Berlin, Tanzfabrik opening night, Amlgam-Solo Dance Performance Festival, Kalamata Dance Festival, Dance Days Chania και προσφάτως στο Lange Nacht Des Tanzes Pliberg. Το 2021 χορογράφησε το W(h)oman για το 5ο διαδυκτιακό Φεστιβάλ του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και το σόλο έργο Groove, μια παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2021. Το τελευταίο της έργο “A SIGNAL THAT TRAVELS DOWN THROUGH YOUR HEART episode #1” πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και πραγματοποίησε την ελληνική του πρεμιέρα στο Arc For Dance Festival 2022 και τη γερμανική πρεμιέρα του στο Acker Stadt Palast Berlin το Μάρτιο του 2023. Έχει χορέψει σε σκηνές όπως στο BAM Brooklyn Academy of Music της Νέας Υόρκης, στο Tollhaus της Καρλσρούης,σ το Grand Theatre στο Λοτζ της Πολωνίας, στο State Opera Unter den Linden του Βερολίνου, στο Mercat de les Flors της Βαρκελώνης, στο GUIdance Festival του Guimarães στην Πορτογαλία, το Kurtheater Baden της Ελβετίας, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στην Αθήνα, στο Maison de la Danse της Λυών και στο KLAP Maison pour la danse της Μασσαλίας στη Γαλλία, στο SAVVY Contemporary και το Radialsystem στο Βερολίνο, στο Choreographisches Centrum της Χαϊδελβέργης κ.ά. Διδάσκει Σύγχρονο Χορό από το 2014 στο Βερολίνο, την Αθήνα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Συγκεκριμένα: στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Βερολίνου - Τμήμα Χορού και Χορογραφίας-, στο Tanzhaus της Ζυρίχης, στο Marameo Berlin, στο DOCK 11, στο Seneca Intensiv, στο Tanzfabrik Berlin, στο Athens Dance Cultural Center, στην Compagnia EgriBianco Danza, στο Λύκειο Επιδαύρου 2018, στο Agora Coaching Program κ.α. So Young H. Kim – Δραματουργία Η So Young H. Kim είναι σκηνοθέτης θεάτρου, συγγραφέας και δραματουργός - επικεντρώνεται στη θεατρική αφήγηση και τη σουρεαλιστική φαντασία- υπό το θέμα της αλυσίδας της βίας και της αμφιθυμίας της ζωής. Ξεκινώντας από τη θεατρική γλώσσα, καλλιεργεί μια μίξη διαφορετικών στυλ, από το κλασικό στο μεταδραματικό και από το προφορικό θέατρο εώς το οπτικοακουστικό, χωρίς να δεσμεύεται σε μια συγκεκριμένη καλλιτεχνική προτίμηση. Η ουσία του οράματος αυτών ακτινοβολεί στη σύγχρονη πραγματικότητα. Η So Young H. Kim επικεντρώνεται στο σώμα, ως μέσο για να συγκρατήσει το σύμπαν - το σύμπαν χωρίς τη μοναδική ύπαρξη του τέλειου κακού ή της καθαρής καλοσύνης. Το έργο της ξεδιπλώνει το ρεπορτάζ της κοινωνίας που συμπλέκει τα ίχνη της βίας, το ένα με το άλλο, μέσα στο φάσμα που προκύπτει από τη μικρο-επιθετικότητα στη μαζική βία και στο πώς αυτά επηρεάζουν το μυαλό και το σώμα του ατόμου. Η πιο πρόσφατη δουλειά της, η οποία διαμορφώθηκε υπό το προίσμα της διαπολιτισμικής της προοπτικής και της πολυδιάστατης προσέγγισής της, παρουσιάστηκε στα Uferstudios Berlin, Schwere Reiter, Stadttheater Spandau, Ernst Deutsch Theatre, National Theatre of South Korean και άλλα.