Στις 25 Μαΐου στους Ελληνικούς κινηματογράφους η live action ταινία της Ντίσνει "Η Μικρή Γοργόνα"

Στις 25 Μαΐου 2023 θα κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες η ταινία «Η Μικρή Γοργόνα – Τhe Little Mermaid». Πρόκειται για τη νέα, φιλόδοξη και εντυπωσιακή live-action ταινία του στούντιο της Disney σε σκηνοθεσία του οραματιστή δημιουργού Rob Marshall – Ρομπ Μάρσαλ του Οσκαρικού φιλμ «Chicago» του 2002.

Η νέα αυτή φιλόδοξη παραγωγή μεταφέρει τη βραβευμένη με Oscar ταινία κινουμένων σχεδίων «The Little Mermaid» του 1989 σε live-action με πραγματικούς ηθοποιούς! Η τότε ταινία σε σκηνοθεσία John Musker και Ron Clements, είχε κάνει παγκόσμιες εισπράξεις 235 εκατ. δολαρίων & τιμήθηκε με 2 Academy Awards (Όσκαρ) καλύτερης μουσικής (Alan Menken) και καλύτερου τραγουδιού ("Under the Sea").

Το καστ της live action ταινίας περιλαμβάνει την 23χρονη Halle Bailey στο βασικό ρόλο και τους Jonah Hauer-King, Daveed Diggs, Awkwafina, Jacob Tremblay, Noma Dumezweni, Javier Bardem και την Melissa McCarthy.

Eπιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ