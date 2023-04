Το νέο φιλμ ανιμέισον της Ντίσνει, Pixar "Στο Στοιχείο Τους - Elemental" ταινία λήξης του 76ου Φεστιβάλ Καννών

Η εταιρεία διανομής Feelgood Entertainment ανακοίνωσε πως εκτός των ταινιών "A Brighter Tomorrow" (Il Sol dell’ Avvenire) του Ιταλού σκηνοθέτη Nanni Moretti, "Τhe Old Oak" του βετεράνου σκηνοθέτη Ken Loach, "Killers of the Flower Moon" του βραβευμένου με Όσκαρ Αμερικανού σκηνοθέτη Martin Scorsese, "Indiana Jones and the Dial of Destiny" ("Ο Indiana Jones και ο Δίσκος του Πεπρωμένου") με τον Χάρισον Φορντ και την μικρού μήκους ταινία του Ισπανού δημιουργού Pedro Almodovar "Strange Way of Life", και η πολυαναμενόμενη νέα ταινία animation της Ντίσνει με τίτλο "Στο Στοιχείο Τους" ("Elemental") όχι μόνο κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών αλλά επιλέχτηκε & ως ταινία λήξης.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις 15 Ιουνίου 2023 στις κινηματογραφικές αίθουσες της χώρας μας.

Η Pixar Animation Studios είναι και πάλι ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ και μετά τις ταινίες "Ψηλά στον Ουρανό" ("Up"), "Τα Μυαλά που Κουβαλάς "("Inside Out") και "Soul" επιστρέφει για 4η φορά στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών για την παγκόσμια -εκτός συναγωνισμού-πρεμιέρα της νέας animation ταινίας της "Στο Στοιχείο Τους" (Elemental) στις 27 Μαΐου ως ταινία λήξης του 76ου Φεστιβάλ.

"Καθώς όλοι βγαίνουμε από τον εγκλεισμό της πανδημίας και συγκεντρωνόμαστε πλέον από κοντά να συσκεφτούμε και να δημιουργήσουμε, είναι μεγάλη χαρά και τιμή για εμάς να είμαστε ως Pixar πίσω στη La Croisette", δήλωσε ο Peter Docter, επικεφαλής δημιουργικού του διάσημου στούντιο, ο οποίος θα βρεθεί στις Κάννες μαζί με τους ηθοποιούς και άλλους συντελεστές. "Σε σκηνοθεσία του εκπληκτικού Peter Sohn, η ταινία «Στο Στοιχείο Τους» (Elemental) είναι τόσο αστεία, τρυφερή και, ειλικρινά, εντυπωσιακή να την απολαμβάνεις στην κινηματογραφική αίθουσα. Δημιουργήθηκε ακριβώς για αυτό το σκοπό: να την δει το κοινό στη μεγάλη οθόνη και είμαι ενθουσιασμένος που θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στις Κάννες".