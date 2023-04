Το Φεστιβάλ των Καννών επιβεβαίωσε την προβολή της ταινίας «Indiana Jones and the Dial of Destiny»

Το ερχόμενο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών επιβεβαίωσε ότι η πολυαναμενόμενη ταινία «Indiana Jones and the Dial of Destiny» θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της κατά τη διεξαγωγή του, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα του Variety.

Ο σκηνοθέτης του φιλμ, Τζέιμς Μάνγκολντ και ο πρωταγωνιστής Χάρισον Φορντ που τον ερχόμενο Ιούλιο θα γίνει αισίως 81 ετών, θα ανέβουν τα σκαλιά του Palais des Festivals στις 18 Μαΐου 2023 μαζί με τους Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ, Αντόνιο Μπαντέρας, Τζον Ρις-Ντέιβις, Τόμπι Τζόουνς, Μπόιντ Χόλμπρουκ, Έθαν Ισιντόρε και Μαντς Μίκελσεν. Η ταινία θα προβληθεί εκτός του διαγωνιστικού προγράμματος.