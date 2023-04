Στις 6 Απριλίου κάνει πρεμιέρα στη χώρα μας το φιλμ "Ο Εξορκιστής του Βατικανού" με τον Ράσελ Κρόου

Αυτήν την Πέμπτη 6 Απριλίου 2023 βγαίνει στις αίθουσες της χώρα μας σε διανομή της Feelgood, η ταινία υπερφυσικού τρόμου «The Pope's Exorcist - Ο Εξορκιστής του Βατικανού» σε σκηνοθεσία του Αυστραλού δημιουργού Julius Avery, με πρωταγωνιστή τον 59χρονο σταρ του σινεμά, τιμημένο με Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου για την ταινία « A Beautiful Mind», το 2002, Russell Crowe στο ρόλο του ιερωμένου Gabriele Amorth.

Tο σενάριο της ταινίας, το διαφημιστικό πόστερ της οποίας φιγουράρει ήδη στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε, είναι εμπνευσμένο από τα πραγματικά αρχεία του πατρός Γκαμπριέλε Αμόρθ και τα memoirs του με τίτλο «An Exorcist Tells His Story and An Exorcist: More Stories». Στο φιλμ που έχει διάρκεια 103 λεπτά, παίζουν και οι Daniel Zovatto, Alex Essoe και ο 81χρονος σήμερα θρύλος του Ιταλικού σινεμά, Franco Nero.

Η παραγωγή της συγκεκριμένης ταινίας ξεκίνησε το 2020 όταν η Screen Gems που ανήκει στην Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group, αγόρασε τα δικαιώματα της συγκλονιστικής ιστορίας του Amorth με σκοπό να την μεταφέρει στην μεγάλη οθόνη.