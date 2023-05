Χαβιέρ Μπαρδέμ: Θα τιμηθεί με το βραβείο Donostia του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπάστιαν

Παίκτης του ράγκμπι της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, ο Μπαρδέμ έγινε για πρώτη φορά γνωστός ως χωρικός, συμπρωταγωνιστώντας με την πλέον σύζυγό του Πενέλοπε Κρουζ στην ταινία του Μπίγκας Λούνα το 1992 «Jamón, Jamón».

Το διεθνές κοινό τον γνώρισε το 2000 χάρη στην ερμηνεία του γκέι Κουβανού ποιητή Ρεϊνάλντο Αρένας «Before Night Falls». Μετά από υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον ρόλο του στο «Before Night Falls», ο Μπαρδέμ πέτυχε άλλες τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ, κέρδισε Όσκαρ Β' Ρόλου και βραβείο BAFTA για την ερμηνεία του στην ταινία «No Country for Old Men» του 2008.

Μέλος μιας από τις πιο διάσημες δυναστείες ηθοποιών της Ισπανίας - ο παππούς του, Ραφαέλ Μπαρδέμ, και η μητέρα του Πιλάρ Μπαρδέμ ήταν και οι δύο διακεκριμένοι ηθοποιοί - ο Χαβιέρ Μπαρδέμ έχει κερδίσει περισσότερα σημαντικά βραβεία υποκριτικής από οποιονδήποτε άλλο Ισπανό ηθοποιό εν ζωή.

