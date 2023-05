Νίκολας Κέιτζ και Νίκολας Χουλτ παρέα στην κωμωδία τρόμου "Ρένφιλντ" - Από 11/5 στις Ελληνικές αίθουσες

Τη σύγχρονη κωμωδία τρόμου σκηνοθετεί ο βραβευμένος με Emmy Κρις ΜακΚέι (Ο πόλεμος του αύριο, Η ταινία LEGO Batman), το σενάριο -που βασίζεται σε ιστορία του Ρόμπερτ Κέρκμαν (δημιουργός των «Οι ζωντανοί νεκροί» και «Ανίκητος»)- υπογράφει ο Ράιαν Ρίντλεϊ (Ghosted, Rick & Morty).

Στην ταινία πρωταγωνιστεί επίσης η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα Awkwafina (The Farewell, Shang-Chi και ο θρύλος των δέκα δαχτυλιδιών), ο βραβευμένος με Emmy Μπεν Σουάρτζ (Sonic: Η ταινία, The Afterparty), ο Άντριαν Μαρτίνεζ (Η κρυφή ζωή του Γουόλτερ Μίτι, Focus), ο Μπράντον Σκοτ Τζόουνς (Ghosts, The Other Two) και η βραβευμένη με Emmy και υποψήφια για Όσκαρ Σορέ Αγκντάσλου (House of Saddam, Σπίτι από άμμο και ομίχλη).

Σύνοψη

Ο Ρένφιλντ (Νίκολας Χουλτ) δεν είναι άλλος από το ταλαίπωρο δεξί χέρι του μεγαλύτερου νάρκισσου της ιστορίας, του Δράκουλα (Νίκολας Κέιτζ). Ο άτυχος βοηθός υποχρεούται να προμηθεύει τον αφέντη του με θηράματα και να εκτελεί όλα του τα προστάγματα, όσο ανήθικα κι αν είναι. Τώρα πια, μετά από αιώνες υπηρεσίας, ο Ρένφιλντ είναι έτοιμος να ζήσει μία ζωή μακριά από τη σκιά του Πρίγκιπα του Σκότους. Αρκεί να βρει πώς να βάλει ένα τέλος σε αυτή τη σχέση συνεξάρτησης.

Η ταινία μέχρι στιγμής συγκεντρώνει στο rotten tomatoes ποσοστό 58%. Ο 59χρονος σήμερα Κέιτζ προ 23 ετών είχε γυρίσει στην Κεφαλονιά με τον σκηνοθέτη Τζον Μάντεν και την ηθοποιό Πενέλοπε Κρουζ την ταινία «Το Μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι».

Η ταινία «Renfield» αναμένεται να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ