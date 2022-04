Στη νέα του ταινία ο Νίκολας Κέιτζ υποδύεται ένα χαρακτήρα σαν τον εαυτό του

Ο 58χρονος Αμερικανός σταρ του κινηματογράφου Νίκολας Κέιτζ είναι ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό κυρίως χάρη στο ρόλο του στο φιλμ «Το Μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι» του Τζον Μάντεν που είχε γυριστεί στην Κεφαλονιά το καλοκαίρι του 2000 και προβλήθηκε στις αίθουσες τον Σεπτέμβριο του 2001 όχι η αλήθεια είναι με μεγάλη επιτυχία ιδίως στις ΗΠΑ. Ο Κέιτζ που είναι στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες με μία νέα ταινία που βγαίνει στις Αμερικάνικες αίθουσες με τίτλο «The Unbearable Weight Of Massive Talent», εξέφρασε το ενδιαφέρον του στο επόμενο κινηματογραφικό του πρότζεκτ, να πρωταγωνιστήσει σ’ ένα μιούζικαλ.

Στο «The Unbearable Weight Of Massive Talent» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τομ Γκόρμικαν, ο Κέιτζ που έχει αφήσει εποχή με ταινίες όπως η «Ατίθαση καρδιά», «Ο Βράχος», το «Αφήνοντας το Λας Βέγκας» και την πανέξυπνη περιπέτεια «Αδίστακτα πρόσωπα», υποδύεται μια φανταστική εκδοχή του ίδιου του, του εαυτού που είναι «δημιουργικά ανεκπλήρωτος και αντιμετωπίζει οικονομική καταστροφή». Το φιλμ είναι ουσιαστικά μία κωμωδία δράσης, και μαζί με τον Κέιτζ παίζουν οι Πέδρο Πασκάλ και Τίφανι Χάντις.

Όπως διαβάσαμε στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», ο Κέιτζ απέρριψε την πρόταση του Γκόρμικαν τουλάχιστον τέσσερις φορές αλλά τελικά αντιλήφθηκε πως η πρόταση ήταν σοβαρή και την αποδέχτηκε. Στην ταινία που ενδεχομένως να την δούμε και στη χώρα μας, είναι ουσιαστικά ο ίδιος, ένας χρεοκοπημένος καλλιτέχνης που έχει απελπιστεί μέχρι που φτάνει στα χέρια του μία ανέλπιστη, δελεαστική πρόταση. Ένας πλούσιος που τυγχάνει και μεγάλος θαυμαστής του καλεί τον Κέιτζ στην Ισπανία προκειμένου να παρευρεθεί στο πάρτι γενεθλίων του με αμοιβή 1 εκατ. δολάρια. Ο ηθοποιός θα δεχτεί την πρόταση και θα πάει στην Ισπανία όπου όμως θα προκύψουν περιπέτειες καθώς ο πάμπλουτος θαυμαστής αποδεικνύεται έμπορος όπλων και μάλιστα είναι στο στόχαστρο της CIA.

Ο Κέιτζ σε δηλώσεις του στο Rolling Stone, είπε ότι ελπίζει να έχει περισσότερους κωμικούς ρόλους στο μέλλον, αναφέροντας ότι είναι ιδιαίτερα «περίεργος» για τα μιούζικαλ.

«Ένας από τα αστέρες που πραγματικά θαυμάζω από τη Χρυσή Εποχή του Χόλιγουντ είναι ο Τόνι Κέρτις» είπε ο Νίκολας Κέιτζ προσθέτοντας πως «μου άρεσε που μπορούσε να κάνει κάτι σαν το "The Boston Strangler", αλλά μπορούσε επίσης να κάνει το "Some Like It Hot – Μερικοί το προτιμούν καυτό" ή το "Sweet Smell Of Success". Ήταν ένα χαρισματικό ταλέντο που μπορούσε να γυρίσει κωμωδία και δράμα.

Αυτή τη στιγμή, είμαι ενθουσιασμένος που η κωμωδία επέστρεψε στο μενού. Δεν συνέβαινε αυτό για 15 χρόνια. Είναι ωραίο που μπορεί να έχω την ευκαιρία να κάνω περισσότερες κωμωδίες. Αλλά δεν έχω κάνει ποτέ μιούζικαλ. Αυτό θα ήταν κάτι για το οποίο θα ήμουν περίεργος».

Ο Νίκολας Κέιτζ εξήγησε ότι θέλει επίσης να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί σε indie δράματα στο μέλλον. «Αυτό είναι το αληθινό μου πάθος, όπως οι ταινίες Pig, Leaving Las Vegas, Joe» πρόσθεσε ο Νίκολας Κέιτζ. «Είδα πρόσφατα την ταινία Bringing Out The Dead. Πρέπει να πω ότι ίσως είναι η καλύτερη ταινία που έκανα ποτέ» είπε χαρακτηριστικά.

Και με στοιχεία από το ΑΠΕ