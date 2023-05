Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas από τις 4 έως και τις 10 Μαΐου 2023

Παίζουν οι: Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter, Maria Bakalova.

"Guardians of the Galaxy Vol. 3 - Φύλακες του Γαλαξία 3"

Ενόψει της πολυαναμενόμενης πρεμιέρας της περιπέτειας δράσης «Fast X» σε σκηνοθεσία Λουί Λετεριέ με τον Βιν Ντίζελ και τον Τζέισον Μομόα στις 18 Μαΐου 2023, (διανομή από την Tanweer) που αποτελεί την συνέχεια ενός από τα πλέον θρυλικά και επιτυχημένα κινηματογραφικά franchise όλων των εποχών, το κοινό θα έχει την ευκαιρία από την Πέμπτη 4 Μαΐου να ξαναδεί τις ταινίες «The Fast and Furious - Οι Mαχητές των δρόμων» του 2001 και «2 Fast 2 Furious - Οι Μαχητές των δρόμων 2» του 2003.

Οι ταινίες θα προβάλλονται καθημερινά δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε παλιούς σινεφίλ αλλά και σε νέους να απολαύσουν τα πρώτα δύο μέρη ξανά στην μεγάλη οθόνη και να νιώσουν την ταχύτητα του Fast στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας με συντροφιά το πιο νόστιμο ποπ κορν της πόλης!

Αίθουσα 6 στις 20.30 καθημερινά

"Οι Μαχητές των Δρόμων - The Fast and the Furious"

Διάρκεια: 106 λεπτά.

Περιπέτεια δράσης Αμερικανικής παραγωγής 2001.

Ένας μυστικός αστυνομικός διεισδύει σε μια συμμορία που διοργανώνει παράνομους αγώνες αυτοκινήτων, για να ανακαλύψει ποιοι βρίσκονται πίσω από μια σειρά ληστειών σε φορτηγά που μεταφέρουν DVD. Γίνεται όμως φίλος με τον αρχηγό της συμμορίας και ερωτεύεται την αδελφή του.

Σκηνοθεσία: Ρομπ Κοέν

Με τους: Πολ Γουόκερ, Βιν Ντίζελ, Τζιορντάνα Μπρούστερ και Μισέλ Ροντρίγκεζ.

Η ταινία είχε κάνει παγκόσμιες εισπράξεις 207 εκατ. δολαρίων.