Πάτρα: Ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων για το φιλμ της Μάρβελ, "Φύλακες του Γαλαξία 3"

Έχουμε ξαναγράψει για τη νέα πολυαναμενομένη ταινία της Μάρβελ , «Φύλακες του Γαλαξία 3 - Guardians of the Galaxy Vol. 3» που θα βγει στη χώρα μας στις 4 Μαΐου 2023 ταυτόχρονα με την έξοδο της στις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο.

Οι εμπορικές βλέψεις της νέας ταινίας είναι πολύ υψηλές μιας και οι 2 προηγούμενες, «Guardians of the Galaxy» (2014) και «Guardians of the Galaxy Vol. 2» (2017), είχαν κάνει εισπράξεις 773 εκατ. δολαρίων η 1η και 863,8 εκατ. η δεύτερη.

Συνολικά είναι το 32ο φιλμ του κινηματογραφικού κόσμου της Marvel (MCU).

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ