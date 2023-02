Μαντόνα: Tη viral εικόνα της ΕΜΑΚ που έφτιαξε Έλληνας πυροσβέστης, κοινοποίησε στο Instagram

Τη digital art εικόνα της ΕΜΑΚ που έχει γίνει viral στα social media κοινοποίησε στο instagram η Μαντόνα. Η φωτογραφία ι αποτυπώνει με γλαφυρό τρόπο, τον πόνο, την απώλεια και την τραγωδία, που προκάλεσε ο φονικός σεισμός στην Τουρκία.

Αποτελεί δημιουργία του υποστράτηγου ε.α. του Πυροσβεστικού Σώματος Παναγιώτη Κοτρίδη, τέως Περιφερειακού Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ν. Αιγαίου.

Η εικόνα συγκίνησε χιλιάδες ανθρώπους, με έναν εξ αυτών να φαίνεται πως είναι η βασίλισσα της pop, Μαντόνα, η οποία την κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, που μετρά πάνω από 19 εκατ. ακολούθους.

H διάσημη τραγουδίστρια, συνόδευσε την ανάρτηση της με την εξής λεζάντα: «Όλοι μιλούν για την αγάπη την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Ας στείλουμε όλη μας την αγάπη και τη θεραπευτική ενέργεια στην Τουρκία και τη Συρία, που έχουν υποφέρει από μεγάλες καταστροφές και απώλειες, εξαιτίας αυτού του τεράστιου σεισμού. 33.181 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Τόσοι πολλοί έχουν χάσει τα σπίτια τους, τις δουλειές τους, για να μην αναφερθούμε στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Ολόκληρες πόλεις έχουν ''σβηστεί''. Είναι σπαρακτικό».

Everyone is talking about Love on Valentine’s Day!! ♥️. Let’s send All our Love and Healing energy to Turkey And Syria who have suffered great Loss and Devastation in this immense earthquake. 33,181 people have died. So many have lost there homes and jobs not to mention there loved ones. Entire cities have been erased. It’s Heart breaking!

