To σκίτσο με τον άνδρα της ΕΜΑΚ και το κοριτσάκι από τα ερείπια της Τουρκίας που έγινε viral

Viral έχει γίνει από χθες στο Διαδίκτυο ένα σκίτσο, μια ζωγραφιά από κάποιο πρόγραμμα, που δείχνει έναν άνδρα της ΕΜΑΚ να κρατά στην αγκαλιά του ένα κοριτσάκι που διασώθηκε από τα συντρίμμια που προκάλεσε ο φονικός σεισμός στην Τουρκία.

Το σκίτσο δημιούργησε ο υποστράτηγος εν αποστρατεία του Πυροσβεστικού Σώματος Παναγιώτης Κοτρίδης.

Ο τίτλος του σκίτσου σύμφωνα με τον δημιουργό του είναι «Είμαι εδώ για σένα», ενώ, όπως τόνισε ο ίδιος, την έφτιαξε προς τιμήν της ελληνικής αποστολής που δίνει τιτάνια μάχη στην Τουρκία ώστε να ανασύρει ανθρώπους από τα χαλάσματα.

Το σκίτσο για την ΕΜΑΚ που έγινε viral

«Για να τιμήσω τους συναδέλφους που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για τη διάσωση των πληγέντων από τους σεισμούς της Τουρκίας, έφτιαξα αυτή τη φωτογραφία. “ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑ”.

“I AM HERE FOR YOU”

“SENİN İÇİN BURADAYIM”», αναφέρει ο κ. Κοτρίδης.