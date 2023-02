Ο Άγιος Βαλεντίνος περιμένει τα δώρα του - Απευθυνθήκαμε σε 4 experts της Πάτρας

Love is in the air! Πλησιάζει η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου- κοινώς η φλογερή γιορτή των απανταχού ερωτευμένων- κι εμείς στο thebest.gr χαιρόμαστε για όσους εκδηλώνουν εμπράκτως την αγάπη τους. Αφθονο κόκκινο ή ροζ και βέβαια καρδούλες παντός τύπου ολόγυρα ξελογιάζουν τους καταναλωτές, στους οποίους συστήνουμε να φανούν εκλεκτικοί. Στις 14 Φεβρουαρίου τα δωράκια με … συναίσθημα έχουν την τιμητική τους είτε πρόκειται για λουλούδια και γλυκίσματα, είτε για κοσμήματα, που συνήθως δεσπόζουν στο «so romantic» προσκήνιο. Απευθυνθήκαμε σε experts της πόλης για επίκαιρες προτάσεις, φανείτε προνοητικοί, για να μην «τρέχετε» τελευταία στιγμή.

Αnthokipos Flowers Design - Νικόλας Ανδρικόπουλος

«Η ημέρα επιβάλλει πρωτίστως ρομαντικά και όμορφα μπουκέτα με κόκκινα τριαντάφυλλα. Πρόκειται για τον βασιλιά των λουλουδιών! Μπορεί να έχει αγκάθια αλλά δεν επηρεάζουν ούτε την ομορφιά, ούτε τις πωλήσεις τους. Για όσους δεν ακολουθήσουν την κλασική αυτή συνταγή, ειδικά για φέτος προτείνουμε τριαντάφυλλα forever rose, ένα πραγματικά εντυπωσιακό άνθος, αφυδατωμένο και προστατευμένο σε γυάλινη καμπάνα. Επίσης, κουτί ανοιγόμενο με λογότυπο καρδιάς και εσωτερικό κουτί «with love», γεμάτο με κόκκινα τριαντάφυλλα».

Τί ξεχωριστό όμως θυμάται από τα ερωτικά δώρα που έχει δημιουργήσει στην πολύχρονη επαγγελματική του διαδρομή ο κ. Ανδρικόπουλος; Αλλωστε, στο καινούριο εντυπωσιακό του κατάστημα στην είσοδο/έξοδο της πόλης, στη νέα εθνική οδό, η λουλουδένια γκάμα σε ξεσηκώνει και σε μαγεύει πραγματικά. «Στα 28 χρόνια ανθοδέτης και ιδιοκτήτης του anthokipos nikolas.flowers.design μια πολύ ρομαντική κίνηση που πρότεινα και το υλοποίησα ήταν να δημιουργήσω έναν διάδρομο με ροδοπέταλα και κεριά αναμμένα, από την είσοδο του σπιτιού μέχρι την κρεββατοκάμαρα ενός ζευγαριού. Πάνω στο κρεβάτι σχημάτισε επίσης με ροδοπέταλα μια μεγάλη καρδιά. Γενικότερα όμως θα έλεγα πως η ανθοδετική τέχνη ολοένα εξελίσσεται και σήμερα υπάρχουν περισσότερες πρωτότυπες και εμπνευσμένες ιδέες οι οποίες γοητεύουν τον κόσμο. Γενικότερα πάντως τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου το κοινό την τιμάει αγοράζοντας λουλούδια και αυτό συνεχίζεται δίχως να χάνει τη δημοτικότητά του και στις νεότερες ηλικίες».