Πρωτιά στο Αμερικάνικο box office για τον "Χτύπο στην καλύβα", το νέο θρίλερ του Σιάμαλαν

Έπειτα από επτά (7) εβδομάδες στην κορυφή του Αμερικάνικου box office, η ταινία – μεγαθήριο «Avatar: The Way of the Water» του Τζέιμς Κάμερον έδωσε την θέση της στο νέο θρίλερ του Ινδοαμερικανού σκηνοθέτη Μ. Νάιτ Σιάμαλαν με τίτλο «Χτύπος στην καλύβα - Knock at the Cabin» ενώ στη 2η θέση πλασαρίστηκε η κωμωδία «80 for Brady» σε σκηνοθεσία Kyle Marvin με πρωταγωνίστριες τις Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno και Sally Field.

Η ταινία «Χτύπος στην καλύβα - Knock at the Cabin» του στούντιο της Universal Pictures με προϋπολογισμό 20 εκατ. δολάρια έκανε εισπράξεις το πρώτο σαββατοκύριακο κυκλοφορίας του στις αίθουσες της Βορείου Αμερικής 14,2 εκατ δολαρίων συν ακόμη 7 εκατ. από τον υπόλοιπο κόσμο.