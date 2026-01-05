Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 6, την Τετάρτη 7 και την Πέμπτη 8-1-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο
ΖΗΣΗ ΑΝΔΡΕΑ
{ΕΛΛΗΝΑΣ}
ΕΤΩΝ: 74
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 6-1-2026 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στην Φώσταινα Αχαΐας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ρεβέκκα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία & Ανδρέας Αναγνωστόπουλος, Δήμητρα Ζήση, Δημήτρης Ζήσης.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νικολίτσα, Κωνσταντίνος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΕΩΡΓ. ΘΕΟΧΑΡΗ
ΕΤΩΝ 98
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΕΧΟΥΡΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΛΟΥΪΖΑ ΘΕΟΧΑΡΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΕΥΓΕΝΙΑ-ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΑΜ. ΤΣΟΥΡΑ
ΕΤΩΝ 77
Κηδεύουμε την Τρίτη 6-1-2026 και ώρα 14 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Λιμνοχωρίου Αχαϊας.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Ιωάννης
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
Βασιλική & Θεόδωρος Αντωνόπουλος,
Γεωργία & Γεώργιος Μήλας, Αλεξία & Νικόλαος Τρύφας.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :
Δημήτρης & Γεωργία, Γιάννης, Γιάννης, Φανή & Γιώργος, Αλέξανδρος.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ :
Δημήτριος & Ευθυμία Γιαννιώτη, Νικόλαος Γιαννιώτης, Μαρία χήρα Ιωαν. Γιαννιώτη.
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417. Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου)
τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝ/ΝΟ ΝΙΚ. ΜΠΑΣΙΛΑΡΗ
ΕΤΩΝ 30
Κηδεύουμε την Τετάρτη 7-1-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.
Η σύζυγος: Μαρίνα Κωστοπούλου
Τα παιδιά του: Ευφραίμ, Νικολέτα, Νεκταρία, Νικόλαος, Ειρήνη, Νικόλαος
Η μητέρα του: Βασιλική
Τα αδέλφια του: Παναγιώτα, Σταυρούλα, Μαρία
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΘΕΟΥ
ΕΤΩΝ 82
Κηδεύουμε την Τετάρτη 7-1-2026 και ώρα 13 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγγέλων Α΄ Κοιμητηρίου Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : Απόστολος & Αθανασία, Δημήτρης
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου)
τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΘΕΟΔΩΡΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΜΠΕΛΕΖΑΚΗ
ΕΤΩΝ 75
Κηδεύουμε την Τετάρτη 7-1-2026 και ώρα 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξωτίσσης Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : Φίλιππος Μπελεζάκης
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : Γεώργιος-Αναστάσιος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : Σταύρος & Αγγελική Μπελεζάκη
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417. Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου)
τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 87)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1/2026 & ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΡΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 – 6973 698 042 – 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΛΑΜΠΡΙΝΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΜΕΝΥΧΤΑ
(ΕΤΩΝ 92)
Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 7/1/2026 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημ. Κοιμητήριο Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
Νανά, Μιμίκα, Νάντια, Νικόλαος, Βασίλειος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:
Δημήτριος & Ελευθερία Κοτσή
Νικόλαος & Νικολίτσα Κοτσή
Νίκη (χήρα) Βασιλ. Κοτσή
Ευαγγελία (χήρα) Διον. Κοτσή
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
ΚΙΝ.: 6972 119124
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΘΕΟΦ. ΚΑΒΟΥΡΑ
ΕΤΩΝ 80
Κηδεύουμε την Πέμπτη 8 -1-2026 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΑΘΗΝΑ ΚΑΒΒΟΥΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΥΡΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΖΩΗ & ΑΔΑΜ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr