Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 6, την Τετάρτη 7 και την Πέμπτη 8-1-2026

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο

ΖΗΣΗ ΑΝΔΡΕΑ

{ΕΛΛΗΝΑΣ}

ΕΤΩΝ: 74

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 6-1-2026 και ώρα  3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στην Φώσταινα Αχαΐας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ρεβέκκα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία & Ανδρέας Αναγνωστόπουλος, Δήμητρα Ζήση, Δημήτρης Ζήσης.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νικολίτσα, Κωνσταντίνος

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ    

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

--------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΕΩΡΓ. ΘΕΟΧΑΡΗ

ΕΤΩΝ 98

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΕΧΟΥΡΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΛΟΥΪΖΑ ΘΕΟΧΑΡΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ    

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

-----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΕΥΓΕΝΙΑ-ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΑΜ. ΤΣΟΥΡΑ

ΕΤΩΝ 77

Κηδεύουμε την Τρίτη 6-1-2026 και ώρα 14 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Λιμνοχωρίου Αχαϊας.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Ιωάννης

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
Βασιλική & Θεόδωρος Αντωνόπουλος,
Γεωργία & Γεώργιος Μήλας, Αλεξία & Νικόλαος Τρύφας.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :
Δημήτρης & Γεωργία, Γιάννης, Γιάννης, Φανή & Γιώργος, Αλέξανδρος.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ :
Δημήτριος & Ευθυμία Γιαννιώτη, Νικόλαος Γιαννιώτης, Μαρία χήρα Ιωαν. Γιαννιώτη.

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417. Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου)

τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

-------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΩΝ/ΝΟ ΝΙΚ. ΜΠΑΣΙΛΑΡΗ

ΕΤΩΝ 30

Κηδεύουμε την Τετάρτη 7-1-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.

Η σύζυγος: Μαρίνα Κωστοπούλου

Τα παιδιά του: Ευφραίμ, Νικολέτα, Νεκταρία, Νικόλαος, Ειρήνη, Νικόλαος

Η μητέρα του: Βασιλική

Τα αδέλφια του: Παναγιώτα, Σταυρούλα, Μαρία

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΘΕΟΥ

ΕΤΩΝ 82

Κηδεύουμε την Τετάρτη 7-1-2026 και ώρα 13 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγγέλων Α΄ Κοιμητηρίου Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : Απόστολος & Αθανασία, Δημήτρης

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου)

τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΘΕΟΔΩΡΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΜΠΕΛΕΖΑΚΗ

ΕΤΩΝ 75

Κηδεύουμε την Τετάρτη 7-1-2026 και ώρα 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξωτίσσης Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : Φίλιππος Μπελεζάκης

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : Γεώργιος-Αναστάσιος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : Σταύρος & Αγγελική Μπελεζάκη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417. Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου)

τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 87)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1/2026 & ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΡΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ 184 – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 – 6973 698 042 – 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΛΑΜΠΡΙΝΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΜΕΝΥΧΤΑ

(ΕΤΩΝ 92)

Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 7/1/2026 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημ. Κοιμητήριο Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
Νανά, Μιμίκα, Νάντια, Νικόλαος, Βασίλειος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:
Δημήτριος & Ελευθερία Κοτσή
Νικόλαος & Νικολίτσα Κοτσή
Νίκη (χήρα) Βασιλ. Κοτσή
Ευαγγελία (χήρα) Διον. Κοτσή

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
ΚΙΝ.: 6972 119124

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΘΕΟΦ.  ΚΑΒΟΥΡΑ   

ΕΤΩΝ   80

Κηδεύουμε την Πέμπτη  8 -1-2026  & ώρα 11 π.μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΑΘΗΝΑ ΚΑΒΒΟΥΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΥΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΖΩΗ & ΑΔΑΜ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΡΙΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------

