Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 6, την Τετάρτη 7 και την Πέμπτη 8-1-2026

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο ΖΗΣΗ ΑΝΔΡΕΑ {ΕΛΛΗΝΑΣ} ΕΤΩΝ: 74 Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 6-1-2026 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στην Φώσταινα Αχαΐας. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ρεβέκκα ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία & Ανδρέας Αναγνωστόπουλος, Δήμητρα Ζήση, Δημήτρης Ζήσης. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νικολίτσα, Κωνσταντίνος ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ -------------------------- ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΕΩΡΓ. ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΤΩΝ 98 ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΕΧΟΥΡΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΛΟΥΪΖΑ ΘΕΟΧΑΡΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ----------------------------- ΚΗΔΕΙΑ Την αγαπημένη μας ΕΥΓΕΝΙΑ-ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΑΜ. ΤΣΟΥΡΑ ΕΤΩΝ 77 Κηδεύουμε την Τρίτη 6-1-2026 και ώρα 14 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Λιμνοχωρίου Αχαϊας.



Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Ιωάννης ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :

Βασιλική & Θεόδωρος Αντωνόπουλος,

Γεωργία & Γεώργιος Μήλας, Αλεξία & Νικόλαος Τρύφας. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :

Δημήτρης & Γεωργία, Γιάννης, Γιάννης, Φανή & Γιώργος, Αλέξανδρος. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ :

Δημήτριος & Ευθυμία Γιαννιώτη, Νικόλαος Γιαννιώτης, Μαρία χήρα Ιωαν. Γιαννιώτη. ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ------------------------- ΚΗΔΕΙΑ Τον πολυαγαπημένο μας ΚΩΝ/ΝΟ ΝΙΚ. ΜΠΑΣΙΛΑΡΗ ΕΤΩΝ 30 Κηδεύουμε την Τετάρτη 7-1-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.

Η σύζυγος: Μαρίνα Κωστοπούλου Τα παιδιά του: Ευφραίμ, Νικολέτα, Νεκταρία, Νικόλαος, Ειρήνη, Νικόλαος Η μητέρα του: Βασιλική Τα αδέλφια του: Παναγιώτα, Σταυρούλα, Μαρία Οι λοιποί συγγενείς