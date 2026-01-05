Πάτρα: Η ταινία "Καποδίστριας" πάει για ρεκόρ - Ήδη την έχουν δει 27.500 θεατές σε Πάνθεον και Βέσο Μάρε

Η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή "Καποδίστριας" όπως είναι ήδη γνωστό, σαρώνει σε εισιτήρια πανελλαδικά και είναι η ταινία που θέλουν όλοι σχεδόν να δουν αυτές τις μέρες.

Και στην Πάτρα η ιστορικού περιεχομένου ταινία για τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας μετά την Επανάσταση του '21, Ιωάννη Καποδίστρια με τον εξαιρετικό Αντώνη Μυριαγκό να κλέβει τις εντυπώσεις υποδυόμενος τον βασικό ρόλο, έχει προσελκύσει μεγάλο αριθμό θεατών τόσο στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε όπου οι περισσότερες προβολές είναι sold out, όσο και στο σινέ Πάνθεον (2η αίθουσα) στη Δημ. Γούναρη.

Πανελλαδικά έως και την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 όπου περιλαμβάνονται τα εισιτήρια του τετραημέρου της Πρωτοχρονιάς, η ταινία «Καποδίστριας» έχει κόψει συνολικά από την ημέρα της πρεμιέρας της, 379.151 εισιτήρια σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα του box office.

Στην Πάτρα η ταινία «Καποδίστριας», μία υπερπαραγωγή για τα Ελληνικά δεδομένα, κόστους 7 εκατ. ευρώ, έχει κόψει έως και τις 4 Ιανουαρίου 2026, πάνω από 27.500 εισιτήρια & συνεχίζει ακάθεκτη. Από αυτά τα 25.000 εισιτήρια προέρχονται από τις αίθουσες των Οptions Cinemas στη Βέσο Μάρε όπου οι προβολές φτάνουν ημερησίως τις 11 (στην αίθουσα 4 οι προβολές ξεκινούν στις 12 το μεσημέρι) ενώ τα υπόλοιπα 2.500 και πλέον εισιτήρια από το σινέ Πάνθεον το οποίο επίσης γεμίζει μέχρι τις μπροστινές σειρές ιδίως στην απογευματινή προβολή ενώ η ταινία θα συνεχιστεί και για 3η εβδομάδα από την ερχόμενη Πέμπτη 8/1.

«Η ταινία Καποδίστριας έχει μεγάλη δυναμική, είναι γεγονός», ανέφερε ο Παναγιώτης Κοτσαύτης, υπεύθυνος του σινέ Πάνθεον μιλώντας στο thebest.gr.

Ο Αλέξης Μπιτούνης, υπεύθυνος στα Οptions Cinemas, στη Βέσο Μάρε, ανέφερε στο thebest.gr, ότι το φιλμ «Καποδίστριας» σπεύδουν να δουν όλες οι ηλικίες θεατών, οικογένειες με τα παιδιά τους, μεγαλύτερης ηλικίας θεατές αλλά και μέλη της εκκλησίας όπως ο π. Νεκτάριος Μουλατσιώτης καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σάρωφ στο Τρίκορφο Φωκίδος, ο οποίος εθεάθη μαζί με άλλους ιερωμένους στη Βέσο Μάρε & παρακολούθησε τον «Καποδίστρια».

Η ταινία παρά κάποιες μέτριες κριτικές, έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του κόσμου και φαίνεται πως η ταινία αρέσει σε μεγάλο αριθμό θεατών ενώ όπως μας μετέφεραν, σε κάποιες προβολές, θεατές ξεσπούν και σε χειροκροτήματα!

Ο Αλέξης Μπιτούνης μας είπε ακόμα πως ο μήνας Δεκέμβριος κύλησε αρκετά καλά για τα Οptions Cinemas στη Βέσο Μάρε με τα συνολικά εισιτήρια των ταινιών που κόπηκαν να ξεπερνούν σε αριθμό τις 50.000. «Όλη αυτή η κίνηση για τον Καποδίστρια αλλά και τα εισιτήρια άλλων ταινιών όπως τα Κάλαντα των Χριστουγέννων ή το νέο Avatar και η Ζωοούπολη 2, έχουν δημιουργήσει μία καλή βάση και ατμόσφαιρα ώστε ο κόσμος να επανέλθει πίσω στην κινηματογραφική αίθουσα και να μην μένει σπίτι του να βλέπει τηλεόραση ή ταινίες & σειρές σε πλατφόρμες. Γίνεται μία προσπάθεια και όπως φαίνεται αποδίδει και το καλό κλίμα ενδεχομένως να συνεχιστεί καθώς έχουν προγραμματιστεί το επόμενο διάστημα ταινίες όπως η ελληνική παραγωγή “Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή; Mέρος πρώτο” του Αλέξανδρου Ρήγα ή το Οσκαρικό “Marty Supreme” με τον Τιμοτέ Σαλαμέ, κ.α.», τόνισε ο κ. Μπιτούνης.

Στο σινέ Πάνθεον όπως μας πληροφόρησε ο κ. Κοτσαύτης, στις 15/1 θα έρθει το νέο αξιόλογο φιλμ του ανεξάρτητου Αμερικανού κινηματογραφικού δημιουργού Τζιμ Τζάρμους, «Father Mother Sister Brother» με τον Τομ Γουέιτς, τον Άνταμ Ντράιβερ και την Κέιτ Μπλάνσετ που τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα του περασμένου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Βενετίας & που στη χώρα μας ήδη σε 11 μέρες προβολής έως τις 4/1/2026 έχει κόψει σχεδόν 26.000 εισιτήρια.

Τέλος να προσθέσουμε πως η ελληνοκυπριακή ταινία «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» του Χρήστου Κανάκη που έχει αγαπηθεί από το ελληνικό κοινό & συγκινεί πέρα από το ότι ψυχαγωγεί, έχει κόψει πανελλαδικά, συνολικά μέχρι και σήμερα: 436.219 εισιτήρια σε 5 εβδομάδες προβολής.

Το «Avatar: Φωτιά και Στάχτη» του Τζέιμς Κάμερον, έχει φτάσει τα 155.348 εισιτήρια σε 3 εβδομάδες προβολής (στο εξωτερικό οι εισπράξεις ξεπέρασαν το 1 δις δολάρια) ενώ συμπαθητικά έχει πάει και το κοινωνικό θρίλερ "Η Αγγελία -

The Housemaid" του Πολ Φιγκ (25.676 εισιτήρια πανελλαδικά έως τις 4/1 και 92 εκατ. δολάρια εισπράξεις στο εξωτερικό).