Αντίο στον σημαντικό Αμερικανό διευθυντή φωτογραφίας Όουεν Ρόιζμαν - Είχε προταθεί 5 φορές για το βραβείο Όσκαρ

Μία σημαντική απώλεια από τον διεθνή κινηματογραφικό χώρο είχαμε και ήταν αυτή του φημισμένου και 5 φορές υποψήφιου για βραβείο Όσκαρ, διευθυντή φωτογραφίας Owen Roizman που έσβησε στα 86 του χρόνια στις 6/1/2023 στο σπίτι του στο Λος Άντζελες μετά από μακροχρόνια ασθένεια. Είχε γεννηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου 1936 στο Μπρούκλιν της Ν. Υόρκης, είχε τελειώσει το σχολείο στο Λονγκ Άιλαντ και κατόπιν σπούδασε στο Gettysburg College απ’ όπου αποφοίτησε το 1958.

Την είδηση της απώλειας του επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της American Society of Cinematographers.

Ο ταλαντούχος Roizman είχε προταθεί για το βραβείο Oscar καλύτερης φωτογραφίας για 1η φορά για τη μόλις 2η επαγγελματική του δουλειά στο σινεμά, για το βραβευμένο με Όσκαρ καλύτερης ταινίας “The French Connection – Ο Άνθρωπος από τη Γαλλία” του Γουίλιαμ Φρίντκιν το 1971 με τον Τζιν Χάκμαν και ακολούθησε η 2η του υποψηφιότητα για το φιλμ τρόμου “The Exorcist – Ο Εξορκιστής” επίσης του Φρίντκιν το 1973, και υποψηφιότητες για το “Network - Δίκτυο” του Σίντνει Λιούμετ το 1976, για την πολύ επιτυχημένη “Tootsie” του Σίντνει Πόλακ το 1982 και το 1994 για το γουέστερν “Wyatt Earp” του Lawrence Kasdan. Δεν έμελλε να κερδίσει το Όσκαρ παρότι το άξιζε, ωστόσο το Νοέμβριο του 2017 του απονεμήθηκε ένα τιμητικό Όσκαρ από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών τεχνών & επιστημών. Επίσης ο Roizman είχε λάβει και το 1997 βραβείο για το σύνολο της καριέρας του από την American Society of Cinematographers.

Ο Roizman είχε επίσης προταθεί και για το βραβείο Emmy για τη διεύθυνση φωτογραφίας όπου χρησιμοποίησε φιλμ και όχι βιντεοκασέτα, στο σπέσιαλ πρόγραμμα παραγωγής 1972 με τη Liza Minnelli “Liza With a Z” σε σκηνοθεσία του Bob Fosse.

Είχε δουλέψει πολλές φορές με τον αείμνηστο Αμερικανό σκηνοθέτη Sydney Pollack, για την ακρίβεια σε 5 ταινίες, στο “Three Days of the Condor” του 1975, στο “The Electric Horseman” το 1979 και στο “Havana” το 1990, όλα με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ καθώς και στις ταινίες του Πόλακ “Absence of Malice” το 1981 με τον Πολ Νιούμαν και “Tootsie” το 1982 με τον Ντάστιν Χόφμαν.

Όπως διαβάσαμε στο εκτενές άρθρο του variety, στο βιβλίο “Making Tootsie: Inside the Classic Film with Dustin Hoffman and Sydney Pollack” της συγγραφέως Susan Dworkin τονίζεται πως η στενή καλλιτεχνική συνεργασία του με τον Πόλακ ήταν αποτέλεσμα του κοινού τους γούστου και στυλ.

Ακόμα είχε υπογράψει τη φωτογραφία στην ταινία “The Return of a Man Called Horse” του Irvin Kershner το 1976 με τον Ρίτσαρντ Χάρις όπου αποτύπωσε τα τοπία του φιλμ με την σχεδόν τρισδιάστατη φωτογραφία του των 70mm, ενώ ως την πλέον κορυφαία δουλειά του θεωρεί το περιοδικό American Cinematographer το φιλμ “Network - Δίκτυο” όπου η διεύθυνση φωτογραφίας δια χειρός Ρόιζμαν ξεχώρισε για την οπτική και δραματική ομοιογένεια της, όπως χαρακτηριστικά είχε γραφτεί και ίσως για εκείνο το φιλμ να έπρεπε να είχε πάρει το Όσκαρ.

Άλλες διάσημες δουλειές του ήταν στις ταινίες “The Gang That Couldn’t Shoot Straight -Η Συμμορία των ψυχρών δολοφόνων” το 1971 με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, το “The Taking of Pelham One Two Three” του Τζόζεφ Σάρτζεντ το 1974, το “Taps, η σάλπιγγα της ανταρσίας” του Χάρολντ Μπέκερ το 1981, το “True Confessions” του Ούλου Γκρόσμπαρντ επίσης το 1981 με τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Ρόμπερτ Ντιβάλ, το “Grand Canyon” του Λόρενς Κάσνταν το 1991, οι κωμωδίες “Play It Again, Sam” “The Heartbreak Kid”, “I Love You to Death” “The Addams Family” του Μπάρι Σόνενφελντ το 1991, “French Kiss” επίσης του Λόρενς Κάσνταν το 1995, το μιούζικαλ “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band - Ξέφρενο πανηγύρι” το 1978, κ.α.