Οι 6 εκπομπές τόσο κακές που κόπηκαν από το πρώτο επεισόδιο

WHO’S YOUR DADDY? Γενικά τα ριάλιτι δεν είναι και τόσο γνωστά για το επίπεδό τους. Συχνά θεωρούνται ένα μάτσο γελοιότητες που μουδιάζουν το μυαλό και στην καλύτερη περίπτωση, μερικά απ’ αυτά να αντιμετωπίζονται ως μία ένοχη απόλαυση. Το “Who’s Your Daddy?” όμως ήταν τόσο άθλιο που ούτε στην κατηγορία της ένοχης απόλαυσης δεν μπόρεσε να μπει.

CO-ED FEVER

Στις αρχές του 1979, το ABC πρόβαλε το Delta House, το οποίο ήταν spinoff της θρυλικής κωμωδίας Animal House. Αν και η σειρά δεν ήταν κακή, το “άσεμνο” περιεχόμενο της ταινίας δεν ήταν κάτι που ακόμα μπορούσε να γίνει αποδεκτό απ’ την τηλεόραση. Έτσι, μετά από μια σεζόν, σταμάτησε.

Την ίδια χρονιά, το CBS προσπάθησε να κάνει κάτι αντίστοιχο με τη σειρά Co-Ed Fever. Η “μοναδική” διαφορά στην πλοκή της σειράς ήταν ότι αφορούσε ένα κολέγιο θηλέων που άρχισε να δέχεται άνδρες για πρώτη φορά. Και πάνω σε αυτήν την ιδέα ξεκίνησαν να γράφουν χονδροειδή αστεία, γελοιότητες, χαζομάρες όπως θα λέγαμε σήμερα.

Αυτή η σειρά, όπως και το Delta House, αντιμετώπισε προβλήματα με το τι είδους ιστορίες θα μπορούσαν να μεταδοθούν απ’ την τηλεόραση της εποχής -άσε που και η τηλεθέαση τα πήγε χάλια. Έτσι, κόπηκε αμέσως μετά το πρώτο επεισόδιο και όσα είχαν γυριστεί δεν προβλήθηκαν ποτέ στην Αμερική.

EMILY’S REASONS WHY NOT

Το Emily's Reasons Why Not φαινόταν αρκετά αθώο. Προβλήθηκε το 2006 και ήταν απλώς μια κωμική σειρά για μια γυναίκα με το όνομα Έμιλυ που προσπαθούσε να περιηγηθεί στον κόσμο των ραντεβού. Στο μυαλό της έχει πάντα έναν χρυσό κανόνα: ότι θα χωρίσει με έναν άντρα αν μπορεί να σκεφτεί πέντε λόγους.

Η εκπομπή συγκρίθηκε σε μεγάλο βαθμό με το Sex and the City που εκείνα τα χρόνια ήταν στην κορυφή, και διαφημίστηκε σαν τρελή. Δυστυχώς, όμως δεν ανταποκρίθηκε στα χρήματα που δόθηκαν για χάρη της. Οι περισσότεροι τη βρήκαν πολύ βαρετή και το κανάλι την έκοψε μετά το πρώτο επεισόδιο. Τα υπόλοιπα επεισόδια δεν προβλήθηκαν ποτέ στην αμερικανική τηλεόραση, αν και κυκλοφόρησαν σε DVD κάποια χρόνια αργότερα.