Θρίαμβος για το "Top Gun: Maverick" - Πήρε το βραβείο καλύτερης ταινίας του National Board of Review

Tα βραβεία της Ένωσης των κριτικών και ιστορικών του σινεμά που δίνονται από το... 1930, του National Board of Review που ανακοινώθηκαν για τους καλύτερους του 2022 επιφύλαξαν εκπλήξεις. Τα συγκεκριμένα βραβεία συνήθως στέλνουν σχεδόν όλες τις ταινίες τους έως τα Όσκαρ.

Ενδεικτικά, με εξαίρεση το «Da 5 Bloods» του Σπαικ Λι το 2020 και το «A Most Violent Year» του 2014, όλες οι ταινίες που κέρδισαν τον τίτλο της καλύτερης ταινίας στο National Board of Review από το 2010 μέχρι και σήμερα έφτασαν στην υποψηφιότητα της καλύτερης ταινίας με το «Πράσινο Βιβλίο» να είναι και το μόνο που κέρδισε το Όσκαρ, όπως θύμισε το flix.gr.

Έτσι αποτελεί μεγάλο θρίαμβος για το απόλυτα επιτυχημένο εμπορικά, «Top Gun: Maverick» που πήρε το βραβείο του National Board of Review για την καλύτερη ταινία του 2022 και όπως φαίνεται, «κλειδώνει» θέσεις στις υποψηφιότητες στα Όσκαρ. Σαρωτική ήταν η επικράτηση του «The Banshees of Inisherin» του Μαρτιν ΜακΝτόνα στους ανδρικούς ρόλους (Κόλιν Φάρελ και Μπρένταν Γκλίζον) αλλά και στο πρωτότυπο σενάριο και πρώτη μεγάλη νίκη της Μισέλ Γιέο του φιλμ «Τα Πάντα Όλα» που όπως δείχνουν τα πράγματα, θα βρεθεί στην πεντάδα των Όσκαρ & μάλιστα και ως φαβορί.

Αναλυτικά οι νικητές έχουν ως εξής:

Καλύτερη Ταινία: Top Gun Maverick

Καλύτερος Σκηνοθέτης: Στίβεν Σπίλμπεργκ για το «The Fabelmans»

Καλύτερος Ηθοποιός: Κόλιν Φάρελ για το «The Banshees of Inisherin»

Καλύτερη Ηθοποιός: Μισέλ Γέο για το «Τα Πάντα Όλα»

Β' Ανδρικός Ρόλος: Μπρένταν Γκλίζον για το «The Banshees of Inisherin»

Β' Γυναικείος Ρόλος: Ζανέλ Μονέ για το «Glass Onion: A Knives Out Mystery»

Πρωτότυπο Σενάριο: Μάρτιν ΜακΝτόνα για το «The Banshees of Inisherin»

Διασκευασμένο Σενάριο: Εντουαρντ Μπέργκερ, Λέσλι Πάτερσον, Ιαν Στόκελ για το «All Quiet on the Western Front»

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Marcel the Shell With Shoes On

Καλύτερο Σκηνοθετικό Nτεμπούτο: Σάρλοτ Γουέλς για το «Aftersun»

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: Close του Λουκάς Ντοντ

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: Sr.

Καλύτερο Καστ: Women Talking

Καλύτερη Φωτογραφία: Κλαούντιο Μιράντα για το «Top Gun Maverick»

NBR Βραβείο Ελευθερίας της Έκφρασης: All the Beauty and the Bloodshed» και «Argentina, 1985».

Οι Ταινίες της χρονιάς (με αλφαβητική σειρά):

Aftersun

Avatar: The Way of Water του Τζέιμς Κάμερον

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once – Τα Πάντα Όλα

The Fabelmans του Στίβεν Σπίλμπεργκ

Glass Onion: A Knives Out Mystery

RRR

Till

The Woman King

Women Talking

Decision to leave

Οι 5 Διεθνείς Ταινίες (με αλφαβητική σειρά)

All Quiet on the Western Front

Argentina, 1985

Decision to Leave

EO του Γέρζι Σκολιμόφσκι που προβλήθηκε και στην Πάτρα

Saint Omer.

Οι 10 Ανεξάρτητες Ταινίες (με αλφαβητική σειρά):

Armageddon Time

Emily the Criminal

The Eternal Daughter

Funny Pages

The Inspection

Living

A Love Song

Nanny

The Wonder

To Leslie.