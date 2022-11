Πρεμιέρα κάνει στις 8/12 το νέο φιλμ της Ίλντικο Ενιέντι με τίτλο "Η Ιστορία της γυναίκας μου"

Η ταινία με τίτλο «Η Ιστορία της γυναίκας μου - The Story Of My Wife» θα κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες στις 8 Δεκεμβρίου 2022 σε διανομή από τη StraDa Films.

H Oυγγαρέζα σκηνοθέτης που μάγεψε κοινό και κριτικούς με το αριστούργημα, “Η Ψυχή και το Σώμα” Ίλντικο Ενιέντι επιστρέφει με ένα λαμπερό καστ πρωταγωνιστών, την Λεά Σεϊντού και τον Λουί Γκαρέλ και μία ιστορία βασισμένη στο ομώνυμο αγαπημένο μυθιστόρημα του Μίλαν Φουστ. Η πρεμιέρα της ταινίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επίσημου Διαγωνιστικού του Διεθνούς Φεστιβάλ Καννών, ενώ εντυπωσίασε και στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας.

Λίγα λόγια για την ταινία

Σε ένα παρισινό καφέ των αρχών του 20ού αιώνα, ένας ναυτικός βάζει στοίχημα να παντρευτεί την πρώτη γυναίκα που θα δει να διαβαίνει την πόρτα. Ευτυχώς γι’ αυτόν, η γυναίκα για την οποία κερδίζει το στοίχημα είναι η εκθαμβωτική Λίζι. Δυστυχώς, όμως, ένας γάμος που ξεκινά σαν χαριτωμένο αστείο σύντομα μετατρέπεται σε μια συναισθηματικά επώδυνη καταβύθιση στη ζήλεια. Δουλεύοντας σε έναν επικό αφηγηματικό καμβά, η υποψήφια για Όσκαρ δημιουργός του καταξιωμένου «Ψυχή και Σώμα» διασκευάζει με τρομερή καλαισθησία και χολιγουντιανών προδιαγραφών φιλοδοξία ένα μεγαλειώδες μυθιστόρημα καταδικασμένου έρωτα. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, μια πορσελάνινης ομορφιάς Λεά Σεϊντού.

Σκηνοθεσία: Ildikó Enyedi

Σεναριακή διασκευή: Ildikó Enyedi.

Παίζουν οι: Léa Seydoux, Louis Garrel, Gijs Naber

Έτος: 2021

Διάρκεια: 160 λεπτά.

Πρόκειται για Γερμανο-ουγγρική συμπαραγωγή.

Γλώσσα: Αγγλικά.

Έγραψαν για την ταινία

«Η ΛΕΑ ΣΕΪΝΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΗ», The Playlist

“ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ! Η ΛΕΑ ΣΕΪΝΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΘΑΜΒΩΤΙΚΗ…», Le Figaro.

To φιλμ ενδεχομένως να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Αξίζει να αναφέρουμε πως την "Ψυχή και το Σώμα" της Ίλντικο Ενιέντι την είχε προβάλλει στην Πάτρα η Κινηματογραφική Λέσχη την Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 στα Odeon Veso Mare.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ