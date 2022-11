Καταφθάνει 1η Δεκεμβρίου στην Ελλάδα η ταινία «Κάποια Μίλησε - She Said»

H ταινία με τίτλο «Κάποια Μίλησε - She Said» ξεκίνησε να προβάλλεται εδώ και λίγες μέρες στις Αμερικάνικες αίθουσες και συγκεντρώνει θετικές κριτικές (87% στο rotten tomatoes) ενώ στα ταμεία μέχρι στιγμής η πορεία είναι συγκρατημένη (γύρω στα 3 εκατ. δολάρια εισπράξεις).

Το φιλμ με ένα πραγματικό θέμα, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022 σε διανομή της εταιρείας Τulip και το περιμένουμε για προβολή και στην Πάτρα.

Το σχετικό διαφημιστικό τρέιλερ παίζεται ήδη.

Η δυο φορές υποψήφια για Όσκαρ, Κάρεϊ Μάλιγκαν (Promising Young Woman, Ο Υπέροχος Γκάτσμπι, An Eduation) και η Ζόι Καζάν (The Big Sick) συμπρωταγωνιστούν στους ρόλους δυο δημοσιογράφων των New York Times που μαζί πετυχαίνουν να φέρουν στο φως μια από τις πιο σημαντικές αποκαλύψεις αυτής της γενιάς.

Οι δύο γυναίκες μάχιμες ρεπόρτερ με πολύ κόπο και προσπάθεια κατάφεραν να κάνουν ένα ιστορικό πλέον ρεπορτάζ που γέννησε το κίνημα του #Metoo και που έσπασε δεκαετίες σιωπής γύρω από το θέμα της σεξουαλικής επίθεσης στο Χόλυγουντ, αλλάζοντας μια για πάντα τη σύγχρονη κοινωνία.

Το ομότιτλο βιβλίο και New York Times Bestseller, «Κάποια Μίλησε - She Said» κυκλοφορεί και στα ελληνικά από τις εκδόσεις ΑΘENS BOOKSTORE PUBLICATIONS.

Στην παραγωγή της ταινίας βρίσκονται οι βραβευμένοι με Όσκαρ Ντέντε Γκάρντνερ και Τζέρεμι Κλάινερ («12 Χρόνια Σκλάβος», «Moonlight», «Minari», «Selma» και «The Big Short – Το Μεγάλο Σορτάρισμα»), η Μέγκαν Έλισον (παραγωγός των «Zero Dark Thirty» και «American Hustle») και ο σούπερ σταρ Μπραντ Πιτ.

Η ταινία όπως προείπαμε, βασίζεται στο bestseller των New York Times, με τίτλο «She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement».

Σκηνοθετεί η βραβευμένη με ΕΜΜΥ, Μαρία Σρέιντερ (η οποία έχει υπογράψει το “Unorthodox” του Netflix) από ένα σενάριο της Ρεμπέκα Λίνκιεβιτζ (“Ida”).

Στις 5 Οκτωβρίου 2017, οι ερευνητές δημοσιογράφοι των New York Times, Μέγκαν Τούι και Τζόντι Κάντορ, έκαναν πρωτοσέλιδο μια ιστορία που συγκλόνισε τη βιομηχανία του θεάματος και αντήχησε σε ολόκληρη τη χώρα: «Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν παρενοχλούσε σεξουαλικά για δεκαετίες».

Ο μεγιστάνας του Χόλυγουντ, βασίλευε επί μακρόν ως μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Νικητής 6 Όσκαρ και παραγωγός ταινιών όπως το «Sex, Lies and Videotapes», «Pulp Fiction» και «Good Will Hunting - Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ», ο Γουάινστιν είχε τεράστια επιρροή, με την οποία μπορούσε εύκολα να δημιουργήσει ή να καταστρέψει καριέρες, και χρησιμοποιούσε αυτή την επιρροή για να παρενοχλεί και να εξαναγκάζει γυναίκες σε σεξουαλικές επαφές.

Οι δημοσιογράφοι περιέγραψαν λεπτομερώς τις μέχρι πρότινος αδημοσίευτες καταγγελίες. Το ρεπορτάζ τους τεκμηριώθηκε διεξοδικά μέσω συνεντεύξεων με υπαλλήλους της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Τα ευρήματά τους ήταν αδιαμφισβήτητα. Με επιμονή και τη συνεργασία πολλών θαρραλέων επιζώντων και άλλων γενναίων πηγών, είχαν επιτέλους αποκαλύψει την αλήθεια.

Οι ψίθυροι κυκλοφορούσαν για χρόνια, αλλά οι δημοσιογράφοι είχαν συναντήσει την απροθυμία των μαρτύρων και τη σκληρή τακτική εκφοβισμού από τον Γουάινστιν. Οι επιζώντες συχνά φοβόντουσαν πολύ για να βγουν μπροστά ή εμποδίζονταν από συμφωνίες εμπιστευτικότητας. Μέχρι τότε, οι γυναίκες που προέβαιναν σε καταγγελίες για σεξουαλικά παραπτώματα εναντίον ισχυρών ανδρών συχνά χαρακτηρίζονταν παραπλανητικές, εγκαταλελειμμένες, άπληστες ή ψεύτρες. Οι άνδρες παρέμειναν στην εξουσία. Οι γυναίκες αγνοήθηκαν ή ντροπιάστηκαν. Έτσι, παρά τις προσπάθειες καθιερωμένων δημοσιογράφων καθ' όλη τη διάρκεια της βασιλείας του Γουάινστιν στο Χόλυγουντ, το άβατο της σιωπής γύρω από αυτόν -και άνδρες σαν κι αυτόν- παρέμεινε άθικτο. Κανείς δεν είχε καταφέρει να φτάσει στην καρδιά της ιστορίας.

Η ιστορία όπως ήταν φυσικό έγινε ταινία. Λίγους μήνες αφότου η έρευνα δημοσιεύτηκε στους New York Times, τον Απρίλιο του 2018, οι παραγωγοί εξασφάλισαν τα κινηματογραφικά δικαιώματα της ιστορίας. Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών ετών, οι συντελεστές εργάστηκαν για να καθορίσουν το πλαίσιο, την πρόθεση και τις κατευθυντήριες γραμμές, για το πώς θα διηγηθούν αυτή η ιστορία. Ο ίδιος ο Χάρβεϊ Γουάινστιν δεν θα εμφανιζόταν στην οθόνη και δεν θα απεικονιζόταν καμία επίθεση κατά γυναικών. Η περιγραφή των όποιων επιθέσεων θα προερχόταν από τις ίδιες τις φωνές ή/και τη γλώσσα των θυμάτων. Οι δημοσιογράφοι ήθελαν η ταινία να απεικονίζει με ειλικρίνεια την εσωτερική λειτουργία των Times και τους σημαντικούς ρόλους που διαδραμάτισαν οι συντάκτες. Στις αρχές του 2021, το σενάριο είχε σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί και άρχισε η αναζήτηση σκηνοθέτη. Η σκηνοθέτιδα που ανέλαβε τα ηνία, η Μαρία Σρέιντερ, αντιμετώπισε μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις. Αρχικά, έπρεπε να αναπαραστήσει πιστά τις εμπειρίες των δύο δημοσιογράφων, που βρίσκονται στο επίκεντρο της αφήγησης και ανέτρεξε σε παλαιότερες σπουδαίες, ερευνητικές ταινίες, όπως το «All the President's Men – Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου» του 1976 με τους Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Ντάστιν Χόφμαν και το «Spotlight» του 2015 που μάλιστα τιμήθηκε και με το Όσκαρ καλύτερης ταινίας.

«Ο αντίκτυπος του άρθρου και του επακόλουθου κινήματος ήταν τεράστιος», ανέφερε η σκηνοθέτιδα Μαρία Σρέιντερ. «Τα κύματα της αλλαγής έχουν επεκταθεί και πέρα από το Χόλυγουντ. Ίσως, η πιο σημαντική αλλαγή είναι ο τρόπος με τον οποίο τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες, επανεξετάζουν τις προσωπικές τους εμπειρίες σεξουαλικής παρενόχλησης ή κακοποίησης» συμπληρώνει. «Είμαστε πιο ελεύθεροι και ελεύθερες να μοιραστούμε τις δικές μας εμπειρίες- το φως φαίνεται να έχει μπει μέσα και όλοι μας προσαρμοζόμαστε ανάλογα. Νομίζω ότι όλοι μας είμαστε πιο απαιτητικοί όσον αφορά τη δική μας συμπεριφορά και τη συμπεριφορά των ανθρώπων γύρω μας. Φαντάζομαι ότι αυτό θα περάσει στα παιδιά μας, και όχι μόνο».

Τέλος όπως διαβάσαμε, η Κάρει Μάλιγκαν συγκινήθηκε από το συλλογικό θάρρος που απαιτήθηκε για να γίνει πραγματικότητα αυτή η ιστορία. «Σου δίνει πολλή έμπνευση, το να βλέπεις τις γυναίκες αυτές να είναι τόσο ηρωικές και να βάζουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο», λέει η ίδια. «Αυτή η ταινία είναι γεμάτη από παραδείγματα αυτών των ηρωικών στιγμών, γεγονός που την καθιστά μια ιστορία που αξίζει να ειπωθεί».

Στην ταινία παίζουν και οι Σαμάνθα Μόρτον, Πατρίτσια Κλάρκσον, Andre Braugher, κ.α.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ