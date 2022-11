Τι προβάλλει το Odeon Veso Mare από 17 έως και 23 Νοεμβρίου 2022

To «Bardo» είναι μία βαθιά προσωπική ταινία για τον βραβευμένο με Όσκαρ Μεξικανό σκηνοθέτη Alejandro G. Iñárritu

"Bardo: False Chronicle of a Handful of Truths - Μπάρντο, το Ψευδές Χρονικό ενός Σωρού Αλήθειες"

"Το Μενού - The Menu"

Μια συναρπαστική και εξαιρετικά περίτεχνη ιστορία που συνυφαίνει πανέξυπνα τα ιστορικά δεδομένα με τη μυθοπλασία σε μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία από τα studios 20th Century Studios και New Regency. Η συγκλονιστική επική ταινία μυστηρίου όπου παρακολουθούμε τρεις πολύ καλούς φίλους που βρίσκονται ξαφνικά μπλεγμένοι στις πιο σοκαριστικές μυστικές συνωμοσίες στην ιστορία της Αμερικής.

«Το Φως του Διαβόλου – Prey for the Devil»

"Ανώνυμη Κλήση - On the Line"

«Tad the Lost Explorer and the Emerald Tablet - Tad, H Σμαραγδένια Πλάκα»

Ταινία κινουμένων σχεδίων Ισπανικής παραγωγής.

Ο ατζαμής αρχαιολόγος Ταντ επιθυμεί την αποδοχή των συναδέλφων του, αλλά η αδεξιότητά του στέκεται εμπόδιο στο όνειρό του. Όταν διαλύει κατά λάθος μια σπάνια σαρκοφάγο, απελευθερώνεται ένα ξόρκι που θέτει τη ζωή των φίλων του σε κίνδυνο. Ο Ταντ και η Σάρα θα ξεκινήσουν ένα περιπετειώδες ταξίδι που θα τους οδηγήσει μέχρι την άκρη του κόσμου για να τους σώσουν και να σταματήσουν την κατάρα της Σμαραγδένιας Πλάκας.

«Πλέον, ο Ταντ έχει κλείσει τα 23 χρόνια», αναφέρει ο σκηνοθέτης της ταινίας Ενρίκε Γκάτο. «Γεννήθηκε πολύ πριν τον γνωρίσει τον κοινό και έχω περάσει μαζί του τη μισή μου ζωή. Είναι λες και πρόκειται για παιδί μου. Ένα παιδί που το βοηθάς μέχρι να μάθει να περπατάει, αλλά δεν παύεις ποτέ να του διδάσκεις πως κάθε βήμα είναι σημαντικό». «Κάθε ταινία κινουμένων σχεδίων απαιτεί μια τεράστια προετοιμασία τουλάχιστον τριών ή τεσσάρων χρόνων, και πρέπει να είσαι απολύτως σίγουρος πως το ταξίδι αξίζει. Σε περίπτωση που η ταινία συνοδεύεται και από τον αριθμό “3”, τότε αναμφίβολα οφείλεις να προσέχεις κάθε βήμα. Πόσω μάλλον αν συνοδεύει το όνομα του Ταντ.

Σε κάθε ταινία μου αρέσει να βεβαιώνομαι πως υπάρχει κάτι καινούριο, αναπάντεχο συστατικό που θα εκπλήξει το κοινό και θα το κρατήσει κολλημένο στις θέσεις του. Όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με το τρίτο μέρος μιας τριλογίας, τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο. Μου πήρε σχεδόν δύο χρόνια για να φτιάξω μια ιστορία που θα εξασφάλιζε ότι ο Ταντ θα έπαιρνε το σίκουελ που του άξιζε».

Σκηνοθεσία: Ενρίκε Γκάτο.

Στην μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια ακούγονται οι ηθοποιοί: Παναγιώτης Καποδίστριας, Στέφανος Γεωργόπουλος, Στεφανία Φιλιάδη, Λητώ Αμπατζή, Κατερίνα Μάντζιου, Δημήτρης Πάσιος, Τηλέμαχος Κρεβάικας, Γιώργος Σκουφής, Σοφία Τσάκα, Ζωή Κατσάτου, Πάνος Τοψίδης, Σταματίνα Μυτιληναίου, Γιώργος Στάμος, Άννα Σταματίου, Γιάννης Υφαντής.

Διάρκεια: 90 λεπτά.

Η ταινία έχει φτάσει τα 35.000 εισιτήρια στο εγχώριο box office σε 4 εβδομάδες.