«Louis 200» Νέα Υόρκη: Εκθεση- υπερθέαμα με έμβλημα το πρώτο μπαούλο του 1850

Επίσης προβάλλονται συνεντεύξεις με τους δημιουργούς - οραματιστές των μπαούλων, ενώ η επισκέψιμη αποθήκη είναι γεμάτη με κλιμακωτά ξύλινα κιβώτια που αποτελούν το σκηνικό για μια λεγεώνα συνεργατικών μπαούλων. Εδώ, το ευφάνταστο πνεύμα της συνεργατικής έκθεσης ζωντανεύει, με αρκετές αριστουργηματικές ιδέες, όπως ο χρωματιστός κορμός του Studio Proba, η ερμηνεία The Beauty of Edible Things (2021) της Carolien Niebling και το Gradual Pattern take του Cao Yuxi.

Υπάρχουν δωμάτια για το Γάλλο πιλότο και εφευρέτη, Franky Zapata και τα έγχρωμα μπαλόνια από την Brooklyn Balloon Company του Robert Moy. Ο τρίτος όροφος φιλοξενεί τη δεύτερη κύρια αίθουσα, που ονομάστηκε «ονειρικό τοπίο», όπου παρουσιάζονται οι τελικοί κορμοί των Visionaries ανάμεσα σε έντονα χρωματιστά σκηνικά. Υπό τους ήχους ενός ηχητικού speakeasy σε ένα λειτουργικό jukebox 200 τραγουδιών από τον Βρετανό DJ Benji B – το κοινό κάνει μια τελευταία βόλτα στον υπόγειο όροφο, ή στο «The Residency», όπου οι εσωτερικές ομάδες της Louis Vuitton έχουν μεταφερθεί για να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν τις βιτρίνες της έκθεσης. Πάρτε μια γεύση από τις εντυπωσιακές εικόνες.

*Tέλος λειτουργεί η σάλα Freds x Louis σε συνδυασμό με την έκθεση, αναβιώνοντας το εμβληματικό εστιατόριο Freds του Barney's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. To λέμε μήπως βρεθείτε στο Μανχάταν και πεινάτε.