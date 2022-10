Από την Πέμπτη 20/10 στην Ελλάδα η παιδική ταινία "Tad, Η Σμαραγδένια Πλάκα"

Η παιδική ταινία ψηφιακού ανιμέισον «Tad, H Σμαραγδένια Πλάκα - Tad The Lost Explorer and the Emerald Tablet» θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare, στην Ακτή Δυμαίων την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022.

Λίγα λόγια για την ταινία

Ο ατζαμής αρχαιολόγος Ταντ επιθυμεί την αποδοχή των συναδέλφων του, αλλά η αδεξιότητά του στέκεται εμπόδιο στο όνειρό του. Όταν διαλύει κατά λάθος μια σπάνια σαρκοφάγο, απελευθερώνεται ένα ξόρκι που θέτει τη ζωή των φίλων του σε κίνδυνο. Ο Ταντ και η Σάρα θα ξεκινήσουν ένα περιπετειώδες ταξίδι που θα τους οδηγήσει μέχρι την άκρη του κόσμου για να τους σώσουν και να σταματήσουν την κατάρα της Σμαραγδένιας Πλάκας.

Πρόκειται για μία Ισπανικής παραγωγής κωμωδία κινουμένων σχεδίων του 2022 σε σκηνοθεσία Enrique Gato και σενάριο Josep Gatell και Manuel Burque. Η ταινία διάρκειας 90 λεπτών είναι συνέχεια του «Tad, the Lost Explorer» και του «Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas».

Διανέμεται στις κινηματογραφικές αίθουσες από την Paramount Pictures και στη χώρα μας από την Odeon.

Σκηνοθεσία: Ενρίκε Γκάτο

Στην μεταγλωττισμένη κόπια στα ελληνικά ακούγονται οι ηθοποιοί: Παναγιώτης Καποδίστριας, Στέφανος Γεωργόπουλος, Στεφανία Φιλιάδη, Λητώ Αμπατζή, Κατερίνα Μάντζιου, Δημήτρης Πάσιος, Τηλέμαχος Κρεβάικας, Γιώργος Σκουφής, Σοφία Τσάκα, Ζωή Κατσάτου, Πάνος Τοψίδης, Σταματίνα Μυτιληναίου, Γιώργος Στάμος, Άννα Σταματίου και Γιάννης Υφαντής.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ