Τι προβάλλει το Odeon Veso Mare από τις 13 έως και τις 19 Οκτωβρίου 2022

Παίζουν ακόμα οι Andi Matichak, James Jude Courtney, Will Patton, Rohan Campbell, Kyle Richards.

Το “Moonage Daydream” σε σκηνοθεσία του πολύπειρου Μπρετ Μόργκεν (“Cobain: Montage of Heck") που προβλήθηκε και στις 28ες Νύχτες Πρεμιέρας στην Αθήνα, είναι ένα πρωτόγνωρο σινε-πορτρέτο του θρυλικού καλλιτέχνη της ποπ ροκ μουσικής Ντέιβιντ Μπόουι που έφυγε από τη ζωή στις 10 Ιανουαρίου 2016. Η ταινία διάρκειας 140 λεπτών, εμβαθύνει στην τέχνη και στην πρώιμη δισκογραφία του, προσεγγίζοντας τους λόγους που τον καθιστούν έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες των τελευταίων 50 ετών, γιορτάζοντας με μια υπαρξιακή μουσική οδύσσεια την κληρονομιά και την διαχρονική επιρροή του αξέχαστου μουσικού.

"The Lost King - O Χαμένος Βασιλιάς"

Αίθουσα 2 στις 19.50 καθημερινά από το Σάββατο,

Αίθουσα 1 στις 21.00 καθημερινά

"See How they Run - Κοίτα τους πως Τρέχουν"

Στο West End του Λονδίνου της δεκαετίας του 1950, τα σχέδια για την κινηματογραφική μεταφορά ενός επιτυχημένου θεατρικού έργου διακόπτονται απότομα όταν ένα βασικό μέλος του συνεργείου δολοφονείται. Όταν ο αποτραβηγμένος από τον κόσμο επιθεωρητής Stoppard (Sam Rockwell) και η πρόθυμη αρχάρια Constable Stalker (Saoirse Ronan) αναλαμβάνουν την υπόθεση, βρίσκονται μπλεγμένοι σε ένα αινιγματικό παιχνίδι υπόπτων, ερευνώντας τη μυστηριώδη ανθρωποκτονία με δικό τους κίνδυνο.

Σκηνοθεσία: Tom George

Πρωταγωνιστούν οι: Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brody, David Oyelowo, Ruth Wilson, Harris Dickinson, Shirley Henderson, Sian Clifford, Jacob Fortune-Lloyd, Reece Shearsmith, Charlie Cooper.

Διάρκεια: 98 λεπτά.

Διανομή από Feelgood.

Οι διεθνείς εισπράξεις της ταινίας σε περίπου 4 εβδομάδες προβολής είναι κοντά στα 20 εκατ. δολάρια.