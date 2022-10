Πέθανε η ηθοποιός Άντζελα Λάνσμπερι

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 96 ετών άφησε η ηθοποιός Άντζελα Λάνσμπερι. Η ηθοποιός, που έγινε διάσημη για τους εμβληματικούς της ρόλους στις ταινίες Murder, She Wrote και Beauty and the Beast πέθανε - σύμφωνα με την Daily Mail - στο σπίτι της στο Λος Άντζελες.

Σε δήλωσή της η οικογένειά της έγραψε: «Τα παιδιά της Άντζελα Λάνσμπερι με λύπη ανακοινώνουν ότι η μητέρα τους πέθανε στον ύπνο της στο σπίτι της στο Λος Άντζελες στη 1:30 π.μ. σήμερα, Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2022, μόλις πέντε ημέρες πριν τα 97α γενέθλιά της».

Η ηθοποιός υπήρξε υποψήφια για Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου τρεις φορές για τις ταινίες Εφιάλτης (1944), Το πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέι (1945) και Ο άνθρωπος της Μαντζουρίας (1962), ενώ τον Νοέμβριο του 2013 έλαβε Τιμητικό Όσκαρ για την προσφορά της στην 7η τέχνη.

Ξεχωριστή θέση στη φιλμογραφία της κατέχουν επίσης οι ταινίες: Ο αλήτης και η αμαζόνα (National Velvet, 1944), Σαμψών και Δαλιδά (Samson and Delilah, 1949), Ο γελωτοποιός του βασιλέως (The Court Jester, 1956), Πόθοι στην κάψα του καλοκαιριού (The Long, Hot Summer, 1958), Γύρω μου γκρεμίστηκαν όλα! (All Fall Down, 1962), Η ωραιότερη ιστορία του κόσμου (The Greatest Story Ever Told, 1965), Έγκλημα στον Νείλο (Death on the Nile, 1978) και Η πεντάμορφη και το τέρας (Beauty and the Beast, 1991).



Οι ερμηνείες της στο θέατρο της χάρισαν πέντε Βραβεία Τόνι, ενώ έχει λάβει επίσης έξι Χρυσές Σφαίρες.