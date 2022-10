Στις 13 Οκτωβρίου θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες "Ο Χαμένος Βασιλιάς"

H Αγγλικής παραγωγής κομεντί με δραματικά στοιχεία «Ο Χαμένος Βασιλιάς - The Lost King» που έκανε την πρεμιέρα της στο 47ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο, θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 13/10/2022 σε διανομή της Tanweer και πιθανόν θα έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Η σκηνοθεσία είναι του 81χρονου Άγγλου δημιουργού Στίβεν Φρίαρς και το σενάριο έχουν γράψει οι Στιβ Κούγκαν και Τζεφ Πόουπ.

Πρωταγωνιστούν: η Σάλι Χόκινς που ήταν θαυμάσια στο Οσκαρικό φιλμ του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, «The Shape of Water» όπου και η ίδια προτάθηκε για Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου, ο Στιβ Κούγκαν, και οι Χάρι Λόιντ, Μαρκ Άντι.

Η ομάδα που μας χάρισε την συγκινητική «Philomena» με την Τζούντι Ντεντς το 2013, ενώνει ξανά τις δυνάμεις της για μία ακόμα συγκλονιστική πραγματική ιστορία. Σε σενάριο των Στιβ Κούγκαν και Τζεφ Πόουπ και σκηνοθεσία του σπουδαίου Στίβεν Φρίαρς (είχε κάνει και την ταινία «Η Βασίλισσα» με την Έλεν Μίρεν στο ρόλο της Ελισάβετ, που κέρδισε και το Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου) ο «Χαμένος Βασιλιάς» ξετυλίγει ένα συναρπαστικό κυνήγι της αλήθειας πίσω από τους ιστορικούς μύθους ενορχηστρωμένο από μία ανυποχώρητη ερασιτέχνη ιστορικό. Η δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ, Σάλι Χόκινς (η πρώτη της υποψηφιότητα ήταν για το «Blue Jasmine» του Γούντι Άλεν το 2013 για καλύτερο β’ γυναικείο ρόλο) ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της γυναίκας που αρνήθηκε να την αγνοούν και εναντιώθηκε στους πιο διακεκριμένους ιστορικούς, αναγκάζοντας τους να ασχοληθούν ξανά με έναν από τους πιο αμφιλεγόμενους βασιλιάδες της Αγγλίας.

Σύνοψη

Το 2012, μετά από 500 χρόνια, αποκαλύπτονται σε ένα πάρκινγκ του Λέστερ τα χαμένα λείψανα του Βασιλιά Ριχάρδου Γ’. Η έρευνα οργανώθηκε με πρωτοβουλία της ερασιτέχνη ιστορικού, Φιλίππα Λάνγκλι (Σάλι Χόκινς), της οποίας η ανυποχώρητη στάση δεν έγινε ποτέ κατανοητή ούτε από τον κύκλο της ούτε από τους ειδικούς και τους ακαδημαϊκούς.

Διάρκεια: 108 λεπτά.

Να θυμίσουμε πως ο Στίβεν Φρίαρς μας έχει χαρίσει το εξαιρετικό φιλμ «My Beautiful Laundrette» το 1985, με μία ξεχωριστή ερμηνεία από τον νεότατο τότε Daniel Day-Lewis ενώ ακολούθησαν οι ταινίες «Prick Up Your Ears» (1987), ο θρίαμβος του Φρίαρς, "Dangerous Liaisons – Επικίνδυνες σχέσεις» (1988) και η ταινία «The Grifters – Οι Κλέφτες» το 1990, όπου και προτάθηκε για το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας. Οι πιο πρόσφατες ταινίες του ήταν η υπέροχη συνεργασία του με την Meryl Streep στην «Florence Foster Jenkins» το 2016 με την Στριπ να προτείνεται για Όσκαρ, και το φιλμ «Victoria and Abdul» το 2017 όπου και ξανασυνεργάστηκε με την Τζούντι Ντεντς.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ