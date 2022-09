Συνδιοργανωτής της μεγάλης έκθεσης Θεόδωρου Στάμου στη Λευκάδα το Ιδρυμα Ελλληνικής Διασποράς της Πάτρας

Εχει εκδοθεί πολυτελές λεύκωμα με τίτλο «TheodorosStamos- σειρά Λευκάδα», το οποίο διατίθεται δωρεάν όπως επίσης και ευσύνοπτος κατάλογος. Ο Θεόδωρος Στάμος (1922-1997), που μεγαλούργησε στη Νέα Υόρκη , ως συνοδοιπόρος του Rothko, του Pollock κ.α. έζησε στο τέλος της ζωής του στον τόπο καταγωγής του, τη Λευκάδα, όπου και άφησε την τελευταία πνοή του. Εργα του υπάρχουν στο Metropolitan Museum of Art, το Art Institute of Chicago, to Whitney Museum of Art αλλά και στην Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών.

Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης Χαρά Σαΐτη:

«Μόνο κάποιος που αγάπησε τη Λευκάδα τόσο πολύ, θα μπορούσε να μεταπλάσει τα ατέρμονα πεδία της σε χρώμα και φως. Ο Στάμος επέστρεψε σε μια Ιθάκη, για να ακουμπήσει την ψυχή του αναπαυμένη από τις μικρότητες αυτού του κόσμου. Ενός κόσμου που τον κυνήγησε σαν θήραμα, που τον αδίκησε και ίσως ακόμα σήμερα τον αδικεί. Αλώβητο έμεινε όμως το έργο του, όσο κι αν ο ζωγράφος πληγώθηκε από τους καλύτερους φίλους και συναδέλφους του. Η Λευκάδα ήταν το λιμάνι του, το τέλος του ταξιδιού του. Την έζησε βαθιά, όπως μόνο εκείνος ήξερε. Αποκάλυψε το φως της. Ένα φως μαλακό και διηθημένο μέσα από τους υγρούς νοτιάδες και την αλισάχνη του Ιονίου. Εκτυφλωτικό άλλοτε, κι άλλοτε αιθέριο κι άπιαστο. Το πορτοκαλί του ήλιου της όταν δύει πίσω απ’ τα βουνά της, το απέραντο μπλε που την ζώνει ,το λευκό ως υπογράμμιση ζωής, το μαύρο ως υπενθύμιση θανάτου. Παράξενες λωρίδες γης ανάμεσα σε νερά, αφροί που σκάνε στην χρυσή άμμο, αδιάγνωστες σκιές που παντρεύονται φωτεινά μονοπάτια».

Ώρες επισκέψεως: 10.00-13.00 και 18.00-21.00