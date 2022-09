Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών συμμετέχει στην 86η ΔΕΘ

Για μία ακόμα χρονιά, το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) θα συμμετάσχει με εκθεσιακό θάλαμο (stand) αλλά και με τη διοργάνωση εκδηλώσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), που πραγματοποιείται στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, το διάστημα 10 – 18 Σεπτεμβρίου. Ως φορέας έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας εποπτευόμενος από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), το ΕΠΠ φιλοξενείται στο περίπτερο της ΓΓΕΚ – περίπτερο 7, stand 5.

Με την παρουσία του στο μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός της χώρας που έχει ορίζοντα τη νέα παγκόσμια πραγματικότητα μέσα από τις συνεχείς εξελίξεις σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το ΕΠΠ, θα φιλοξενήσει εκθέματα και ενημερωτικό υλικό από τις καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες που αναπτύσσονται από τις φιλοξενούμενες εταιρείες του και από τα έργα που υλοποιεί ως φορέας. Οι επισκέπτες του stand του ΕΠΠ θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν νέες τεχνολογικές μεθόδους και καινοτόμα έργα που άπτονται στους τομείς της βιοτεχνολογίας, της διατροφής, των επιστημών υγείας, των υπολογιστικών συστημάτων και γραφικών, των logistics, των ψηφιακών εφαρμογών στον πολιτισμό, αλλά και της συμβουλευτικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας, της μεταφοράς τεχνογνωσίας, της παροχής καταλύματος σε σπουδαστές και της χρηματοδότησης πειραμάτων ψηφιακής τεχνολογίας και μετασχηματισμού.

Το εκθεσιακό υλικό του ΕΠΠ, των φιλοξενούμενων εταιρειών του (APOPLOU, NEOFAR (NEWDRUG), Erasmusbnb, Lödige Industries, Satways, Seven Sigma, TheraFood, Think SIlicon) και του έργου SMART4ALL Η2020 στο οποίο το ΕΠΠ συμμετέχει ως εταίρος, καθώς και η ενημέρωση από εκπρόσωπο του γραφείου μεταφοράς τεχνολογίας του φορέα που θα βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης στο stand, καλύπτουν μεγάλο εύρος ενδιαφερόντων σχετικά με την καινοτομία, την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα.

Ενδεικτικά, τα εκθέματα περιλαμβάνουν από ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, επεξεργαστές γραφικών (NEMA, NEOX) και αυτοματοποιημένα συστήματα εκτίμησης πιθανότητας ζημιών σε κτίρια μετά από σεισμό (MOTUS 16-SM), μέχρι αποτελέσματα ερευνών υψηλής τεχνολογίας για την ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων για Σκλήρυνση κατά Πλάκας, Υπέρταση και Covid 19.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΕΠΠ στην έκθεση και σχετικής πρόσκλησης από την ΓΓΕΚ, θα πραγματοποιηθούν δύο εκδηλώσεις την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου (21:00 – 21:30) και Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου (20:30-21:00), με ταυτόχρονη live streaming* μετάδοση, από το έργο SMART4ALL και την εταιρεία Think Silicon αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, ο επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ, technical manager του SMART4ALL και Chief Scientific Officer της Think Silicon, κ. Γεώργιος Κεραμίδας, θα πραγματοποιήσει δύο παρουσιάσεις με θέματα «SMART4ALL: An extensive network of Digital Innovation Hubs for boosting technology and business development in South, Eastern and Central Europe» (14/9) και «Γνωρίστε την ultra-low-power τεχνολογία της Think Silicon, An Applied Materials company που βρίσκεται σε εκατομμύρια wearables σε όλο τον κόσμο» (15/9).

Το «παρών» στη ΔΕΘ και στο stand του ΕΠΠ θα δώσουν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του φορέα, καθηγητές Βασίλειος Λουκόπουλος και Βασίλειος Παπασωτηρόπουλος αντίστοιχα, όπως, επίσης, και εκπρόσωποι των εταιρειών Think Silicon, Satways και Apoplou.