Μπλε ορτανσίες και λαμπερή guest list στη βάπτιση του εγγονού της Μαρίας Μανουσάκη

Ταχύτατα «talk of the town» έγινε η βάπτιση του εγγονού της συντονίστριας του τοπικού παραρτήματος της «Καλλιπάτειρας» Μαρίας Μανουσάκη- Μαλλιώρη, την οποία τίμησαν με τις εντυπωσιακές παρουσίες τους η πρόεδρος και η αντιπρόεδρος του ονομαστού γυναικείου σωματείου Κατερίνα Παναγοπούλου και Εμη Λιβανίου αλλά και πολλοί γνωστοί συμπολίτες μας, από τον πολιτικό και εμπορικό κόσμο. Ο μικρός Σταύρος που πήρε το όνομα του παππού του, επιχειρηματία Σταύρου Μαλλιώρη βαπτίστηκε το περασμένο Σάββατο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στα Κάτω Συχαινά Πατρών και ακολούθησε δεξίωση στο πανοραμικό ξενοδοχείο My Way στην είσοδο της πόλης με μαγικό αγνάντεμα όλο τον Πατραικό. Πολύ συγκινημένοι και χαρούμενοι ήταν οι γονείς του νεοφώτιστου Λέανδρος Μιχαηλίδης και Αγγελική Μαλλιώρη που κατακλίστηκαν από ευχές φίλων και συγγενών από όλη την Ελλάδα αλλά και την Κρήτη, γενέτειρα της ευτυχούς γιαγιάς. Νονοί ήταν οι Λυσίας Χριστοδουλόπουλος, Ίλια Χριστοδουλοπούλου, Μαίρη Σταθοπούλου, Νίκος Καρουζος, Αγγελική Μελάκη-Καρούζου και Παναγιώτης Μαλλιώρης.