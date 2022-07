Τις νέες ταινίες της μέχρι το 2025 ανακοίνωση η Marvel

PHASE 5 Ant-Man and the Wasp: Quantumania – 17 Φεβρουαρίου 2023 Η Phase 5 ξεκινά με την εισαγωγή του Kang the Conqueror (Jonathan Majors), ο οποίος συναντά τον Scott Lang (Paul Rudd) στο Κβαντικό Βασίλειο, αφού ο Scott αναρροφάται μυστηριωδώς εκεί μαζί με την κόρη του Cassie Lang (Kathryn Newton), την Hope van Dyne (Evangeline Lilly), τον Hank Pym (Michael Douglas) και την Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer). Όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον Kang, καθώς το όνομα αυτό αποτελεί και έναν από τους υπότιτλους των ταινιών “Avengers” που ανακοινώθηκαν το Σάββατο.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 – 5 Μαΐου 2023 Ένας συναισθηματικός James Gunn μαζί με το καστ της νέας ταινίας, Chris Pratt, Karen Gillan, Pom Klementieff, Sean Gunn, Will Poulter και η Maria Bakalova σαν τον Cosmo the Spacedog, ανέβηκαν στη σκηνή του Hall H, για να μιλήσουν για την τελευταία ταινία των ηρώων στο MCU. Όπως όλα δείχνουν θα μάθουμε την ιστορία του Rocket και πώς απέκτησε συνείδηση. Ο Chukwudi Iwuji, που υποδύεται τον High Evolutionary, έκανε την εμφάνισή του στο SDCC ως ο χαρακτήρας της ταινίας.

Agatha: Coven of Chaos – Χειμώνας 2023/ 2024

Η Agatha της Kathryn Hahn επιστρέφει με τη δική της σειράς στο Disney+. Η επικεφαλής σεναριογράφος του “WandaVision”, Jac Schaeffer, θα υπογράψει το σενάριο και θα έχει καθήκοντα παραγωγού.

Daredevil: Born Again – Άνοιξη 2024

Ο Daredevil του Charlie Cox συστήθηκε στο ευρύ κοινό από τις σειρές του Netflix. Ωστόσο, έχει αρχίσει να κάνει δειλά δειλά την εμφάνισή του στο MCU μέσα από cameo στην ταινία “Spider-Man: No Way Home”, αλλά και τις επερχόμενες σειρές She-Hulk: Attorney at Law και Echo. Η πρώτη σειρά του χαρακτήρα που θα λαμβάνει χώρα στο MCU, ανακοινώθηκε πως θα αποτελείται από 18 επεισόδια.

Captain America: New World Order – 3 Μαΐου 2024

Γνωρίζουμε από την ολοκλήρωση της σειράς του Disney+ The Falcon and the Winter Soldier ότι ο Sam Wilson (Anthony Mackie) θα επέστρεφε στη δική του ταινία μεγάλου μήκους ως ο νέος Captain America. Στο Hall H, ο Kevin Feige ανακοίνωσε τον τίτλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας της επερχόμενης και πολυαναμενόμενης ταινίας.

Thunderbolts -25 Ιουλίου 2024

Η Phase 5 του MCU τελειώνει με την απάντηση της Marvel στο “Suicide Squad” της DC. Πρόκειται για μία ομαδική ταινία που θα συγκεντρώσει ένα σωρό αντι-ήρωες της Marvel. Ο Kevin Feige είπε πως θα αποκαλύψει το cast της ταινίας στο μέλλον, αλλά υπάρχουν ήδη πολλοί υποψήφιοι, καθώς η Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) έχει αρχίσει να στρατολογεί διάφορους χαρακτήρες μέσα από τις ταινίες και τις σειρές που έχουμε δει στη Phase 4.