Τον Οκτώβριο στις Ελληνικές αίθουσες η Ισπανική ανιμέισον ταινία "Tad, Η Σμαραγδένια Πλάκα"

H παιδική ανιμέισον ταινία «Tad the Lost Explorer and the Emerald Tablet - Tad, Η Σμαραγδένια Πλάκα» προγραμματίζεται να βγει στις 20 Οκτωβρίου 2022 στους Ελληνικούς κινηματογράφους σε διανομή από την ODEON.

Η σκηνοθεσία είναι του 45χρονου Ισπανού Enrique Gato.

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Λίγα λόγια για την ταινία

Ο ατζαμής αρχαιολόγος Ταντ επιθυμεί την αποδοχή των συναδέλφων του, αλλά η αδεξιότητά του στέκεται εμπόδιο στο όνειρό του. Όταν διαλύει κατά λάθος μια σπάνια σαρκοφάγο, απελευθερώνεται ένα ξόρκι που θέτει τη ζωή των φίλων του σε κίνδυνο. Ο Ταντ και η Σάρα θα ξεκινήσουν ένα περιπετειώδες ταξίδι που θα τους οδηγήσει μέχρι την άκρη του κόσμου για να τους σώσουν και να σταματήσουν την κατάρα της Σμαραγδένιας Πλάκας.

Σκηνοθεσία: Ενρίκε Γκάτο

Σενάριο: Γιόσεφ Γκάτελ, Μανουέλ Μπούρκε.

Διάρκεια: 84 λεπτά.

Ο Ενρίκε Γκάτο είχε σκηνοθετήσει το 2013 το Ισπανικό φιλμ ψηφιακού ανιμέισον «Tad: Ο χαμένος εξερευνητής» που είχε κάνει εισπράξεις πάνω από 45 εκατ. δολάρια.

Το φιλμ θα έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ