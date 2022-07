Ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στις ΗΠΑ το φιλμ τρόμου "Ούτε Καν" - Στην Ελλάδα το αναμένουμε στις 25 Αυγούστου

H αμερικανική ταινία τρόμου και επιστημονικής φαντασίας με τίτλο «Nope» σε σενάριο και σκηνοθεσία του 43χρονου Αφροαμερικανού δημιουργού Τζόρνταν Πιλ ετοιμάζεται για να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες των ΗΠΑ αυτή την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 ενώ στη χώρα μας αναμένεται να βγει σε διανομή της Tulip, στις 25 Αυγούστου 2022 με τίτλο «Ούτε Καν»!

Οι πρώτες κριτικές και εντυπώσεις για την ταινία διάρκειας 130 λεπτών, είδαν το φως της δημοσιότητας και γενικά είναι καλές κάνοντας λόγο για την πιο φιλόδοξη ταινία απ’ όσες έχει υπογράψει ο ταλαντούχος Τζόρνταν Πιλ, με εξαιρετικές ερμηνείες, ήχο και σκηνικά.

Τo «Nope» είναι η τρίτη σκηνοθετική απόπειρα του Τζόρνταν Πιλ μετά τις ταινίες «Τρέξε! – Get out», για το οποίο μάλιστα ο Πιλ κέρδισε το βραβείο Όσκαρ καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου, και «Εμείς -Us» του 2019 με την Λουπίτα Νιόγκο και τον Ουίνστον Ντιούκ.

Οι προσδοκίες από το στούντιο, το κοινό και τους κριτικούς για την ταινία «Ούτε Καν» είναι αρκετά μεγάλες, ειδικά μετά και την επιτυχία και την αγάπη που δέχτηκαν οι δυο προηγούμενές τους. Μάλιστα εκτελεστικοί παραγωγοί είναι ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, η Αλεξάντρα Ντέρμπισαϊρ και ο Κόλιν Τρέβοροου, του οποίου πριν λίγο καιρό είδαμε το επιτυχημένο «Jurassic World Dominion – Κυριαρχία».

Όπως γράφει το flix.gr, παρόλο που έφτιαξε ένα δυνατό όνομα με μόνο δύο ταινίες, ο Νεουορκέζος Τζόρνταν Πιλ διαβεβαίωσε ότι θέλησε να κάνει το «Nope» σχετικά ανεμπόδιστος και χωρίς να σκέφτεται τις υψηλές προσδοκίες του κοινού για αυτόν. Μετά την πρεμιέρα της ταινίας που έγινε τη Δευτέρα 18/7 πολλοί ήσαν αυτοί που έτρεξαν στα social media, για να μοιραστούν την γνώμη τους γι’ αυτήν. Οι περισσότεροι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια και με αρκετά διθυραμβικές κριτικές, οι οποίες αναφέρουν πως πρόκειται για την καλύτερη ίσως ταινία του Πιλ και πως ο ταλαντούχος σκηνοθέτης που είναι και παραγωγός στο «Ούτε Καν», προσέχει και την τελευταία λεπτομέρεια, με αναφορές στον Χίτσκοκ, τον Κάρπεντερ και τον Ανταμ ΜακΚέι. Βέβαια υπάρχουν κι εκείνοι που υποστηρίζουν πως αν και είναι αρκετά φιλόδοξη ως ταινία είναι ίσως και η πιο αδύναμή του Πιλ μέχρι σήμερα.

Στην ταινία που αναμένουμε να δούμε με ενδιαφέρον και στην Ελλάδα, πρωταγωνιστούν ο βραβευμένος με Όσκαρ β’ ανδρικού για το φιλμ «Judas the black Messiah» το 2021, Ντάνιελ Καλούγια που αναδείχθηκε στο κινηματογραφικό στερέωμα μέσα από το «Τρέξε!» το 2017, η Κέκε Πάλμερ, ο 38χρονος Αμερικανο-νοτιοκορεάτης Στίβεν Γέουν και οι Μάικλ Γούινκοτ (Hitchcock, Westworld), Μπράντον Περέα.

«Τι είναι ένα κακό θαύμα;». Ο βραβευμένος με Όσκαρ Τζόρνταν Πιλ, συντάραξε και επαναπροσδιόρισε το μοντέρνο σινεμά τρόμου με τις ταινίες «Τρέξε! -Get Out» και «Εμείς – Us» ενώ φέτος δίνει μια νέα πνοή στο σινεμά του φανταστικού με ένα νέο ποπ εφιάλτη: το έπος κοσμικού τρόμου, με τίτλο «Ούτε Καν – Nope», αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Η νέα αυτή ταινία λοιπόν φέρνει κοντά τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάνιελ Καλούγια (Get Out, Judas and the Black Messiah), με την Κέκε Πάλμερ (Hustlers, Alice) και τον υποψήφιο για Oscar Στίβεν Γέουν του λιτού και συγκινητικού «Minari», φιλμ που έφτασε έως τα Όσκαρ το 2021 και στην Πάτρα πρόβαλλε η Κινηματογραφική Λέσχη. Υποδύονται τους κατοίκους ενός απομακρυσμένου φαραγγιού της ενδοχώρας στην Καλιφόρνια, οι οποίοι θα γίνουν μάρτυρες μιας ανείπωτης αποκάλυψης. Στην ταινία είναι επίσης παραγωγός ο Ίαν Κούπερ (Us, Candyman) για λογαριαμό της Monkeypaw Productions. Το φιλμ ταινία διανείμει παγκοσμίως η Universal Pictures.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ