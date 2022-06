Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Anubis το 14ο βιβλίο της δημοφιλούς σειράς "Outlander"

Η σειρά βιβλίων «Outlander» της ν. 1 συγγραφέως μπέστ σέλερ των The New York Times Diana Gabaldon, με τους εκατομμύρια φίλους σε όλο τον κόσμο, επιστρέφει με το 14ο βιβλίο, με τίτλο «Φωνές του Πεπρωμένου», από τις εκδόσεις Anubis.

Ακόμη και οι πληγές που γιατρεύονται αφήνουν σημάδι…

Tο 1777, στην καρδιά της Αμερικανικής Επανάστασης, η Κλαιρ και ο Τζέιμι πολεμούν, γνωρίζοντας ότι αυτή τη φορά βρίσκονται στην πλευρά των νικητών. Όμως, τα πράγματα δεν είναι ποτέ τόσο απλά, όπως γνωρίζουν πια πολύ καλά οι Φρέιζερ.

Μέσα στη δίνη της Ιστορίας τίποτα δεν είναι βέβαιο… Η μοίρα φέρνει αντιμέτωπους πατέρα και γιο στο πεδίο της μάχης, ενώ ένας ακόμη αποχωρισμός απειλεί να κρατήσει για πάντα.

Παράλληλα, στον εικοστό αιώνα, η Μπριάννα και ο Ρότζερ βρίσκουν μπροστά τους έναν αναπάντεχο εχθρό. Αντιμέτωποι με τη νέα απειλή, συνειδητοποιούν ότι το μέλλον της οικογένειάς τους είναι αμετάκλητα συνυφασμένο με τη ζωή και το θάνατο στην εμπόλεμη αποικιακή Αμερική.

Η συνέχεια μιας πολυδιάστατης σειράς, που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και ενθουσίασε εκατομμύρια αναγνώστες παγκοσμίως.

Το εκδοτικό φαινόμενο της σειράς «Outlander» της Diana Gabaldon, που ενέπνευσε την ομώνυμη τηλεοπτική υπερπαραγωγή του καλωδιακού δικτύου Starz συνεχίζει την επιτυχημένη παρουσία του και στη χώρα μας, με την κυκλοφορία του 14ου βιβλίου της σειράς με τίτλο «Φωνές του Πεπρωμένου». Το βιβλίο ολοκληρώνει την ελληνική μετάφραση του 7ου βιβλίου της αμερικανικής έκδοσης «An Echo in the Bone». Το 13o βιβλίο της σειράς, και πρώτο μέρος του «An Echo in the Bones», κυκλοφόρησε τον περασμένο Απρίλιο με τίτλο «Η Ηχώ της Ψυχής».

Έγραψαν για το βιβλίο:

«Η γραφή είναι υπέροχη – πλούσια, υποβλητική, αισθησιακή, με πλήθος ιστορικών λεπτομερειών.» – Library Journal

Μετάφραση: Σταυρούλα Δαργωνάκη

Σειρά: Outlander, Βιβλίο 14

Πρωτότυπος τίτλος: An Echo in the Bone, Part 2 (Outlander, Book 7b)

Κατηγορία: Ιστορικό μυθιστόρημα, ρομαντική λογοτεχνία

Σελίδες: 775

Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στα Πατρινά.

To «Outlander» με αριθμούς

14 μεταφρασμένα βιβλία στα ελληνικά που αντιστοιχούν στα 7 πρώτα της αγγλόφωνης έκδοσης (ανά δύο τόμους).

9 μυθιστορήματα έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα στις αγγλόφωνες χώρες. 5 συμπληρωματικά διηγήματα που εστιάζουν σε χαρακτήρες της σειράς.

2 τόμοι με τίτλο «The Outlandish Companion» που δίνουν συμπληρωματικές πληροφορίες για τον κόσμο και τους χαρακτήρες της Gabaldon.

1991, η χρονιά που κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο της σειράς με τίτλο «Outlander» στις ΗΠΑ.

2005, η χρονιά που κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο της σειράς στα ελληνικά με τίτλο «Σάσεναχ, η Ξένη».

26 οι χώρες όπου έχει κυκλοφορήσει η σειρά βιβλίων.

24 οι γλώσσες, στις οποίες έχουν μεταφραστεί τα βιβλία της σειράς «Outlander».

4,38/5 ο μέσος όρος βαθμολογίας των βιβλίων στη δημοφιλή πλατφόρμα goodreads.

6 σαιζόν και 75 επεισόδια μετράει μέχρι στιγμής η τηλεοπτική σειρά «Outlander».

4 υποψηφιότητες για Βραβείο Έμμυ και 6 υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα έχει κερδίσει η τηλεοπτική σειρά, ανάμεσα στις οποίες για Καλύτερη Σειρά στην Κατηγορία Δράμα.

70 υποψηφιότητες και 33 βραβεία η -μέχρι σήμερα- συγκομιδή της τηλεοπτικής σειράς «Outlander» σε διάφορες κατηγορίες βραβείων σε όλο τον κόσμο.

10.304, οι σελίδες των 14 βιβλίων της σειράς που έχουν μεταφραστεί μέχρι σήμερα στα ελληνικά.

Πάνω από 23.000 πωληθέντα αντίτυπα των βιβλίων «Outlander» στην Ελλάδα και πάνω από 25 εκατομμύρια πωληθέντα της αντίτυπα των βιβλίων της σειράς «Outlander» παγκοσμίως.

*Η Diana Gabaldon γεννήθηκε το 1952 στην Αριζόνα των ΗΠΑ. Κατέχει πτυχίο Ζωολογίας και μεταπτυχιακό στην Ωκεανογραφία από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, καθώς και διδακτορικό δίπλωμα στην Οικολογία από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Μετά από δώδεκα χρόνια ακαδημαϊκής καριέρας και απασχόλησης ως τεχνικός εργαστηρίου σε ερευνητικά κέντρα, αφιερώθηκε στη συγγραφή.

Απόγειο της συγγραφικής ωριμότητας της Gabaldon είναι η σειρά «Outlander», που ενέπνευσε την ομότιτλη υπερπαραγωγή του καναλιού STARZ, η οποία τα τελευταία χρόνια αποτελεί μία από τις κορυφαίες τηλεοπτικές σειρές παγκοσμίως.