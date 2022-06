Celia Kritharioti: Το mini dress με τη βασίλισσα Ελισάβετ και η υπόκλιση του Tatler

Couturier των stars που έχει γίνει talk of the town αποκαλεί το περιοδικό της βρετανικής αριστοκρατίας Tatler την Ελληνίδα σχεδιάστρια Σήλια Κριθαριώτη. Η διεθνούς φήμης δημιουργός που ντύνει διασημότητες όπως η Μπιγιονσέ, η Μπρίτνει Σπίαρς, η Αντριάνα Λίμα, η Σίντι Μπρούνα, η Λεονί Χαν, κυρίες των royal κύκλων όπως η Μαρί Σαντάλ αλλά και νεαρές ντεμπιντάντ της high society, μίλησε στη style editor του περιοδικού στο υπέροχο διαμέρισμά της στο Knightsbridge με θέα το Hyde Park. Αφορμή η παρουσία της στο Tatler’s Jubilee Gala για το οποίο μάλιστα έφτιαξε ένα απίθανο ρούχο, το οποίο φόρεσε η Editor-at-Large του Tatler, Sabine Getty.

«To glamour πηγάζει από μέσα μας. Ακόμα και με τζιν μπορεί μια γυναίκα να είναι εξίσου λαμπερή όπως με μια βραδινή τουαλέτα», είπε μεταξύ άλλων η σχεδιάστρια. «Στο Παρίσι ερωτεύτηκα τη ραπτική. Θυμάμαι ότι ήμουν στη Nina Ricci υπήρχε μια μοδίστρα με ένα μονόκλ που εργαζόταν πάνω σε ένα φόρεμα σαν να ήταν έργο τέχνης», ανέφερε.

Και το Tatler εγκωμιάζει τη διαδρομή της: Μεγαλώνοντας στην Ελλάδα σε μια οικογένεια που αποτελείτο από λάτρεις του λιανικού εμπορίου πολυτελείας που χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα, τα παιδικά χρόνια της Κριθαριώτη ήταν πλημμυρισμένα από υψηλή μόδα. Είναι μια από τις μοναδικές μη Γαλλίδες σχεδιάστριες που συμμετείχε επίσημα στην Εβδομάδα Ραπτικής στο Παρίσι και μία από αυτές που της επιτράπηκε να κάνει το ντεμπούτο της στην SS20 στο Βρετανικό Μουσείο. Εργάζεται και δημιουργεί σε ένα από το παλαιότερα ατελιέ της Ελλάδας, που χτίστηκε το 1906 στην Αθήνα, προγενέστερα των σύγχρονων ειδών ραπτικής της εταιρείας Chanel, Dior και Valentino.

«If you’re going glam, make sure you go for Celia» καταλήγει το δημοσίευμα.