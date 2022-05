Βραδιά Πολωνικής Μουσικής στην αίθουσα Συναυλιών της «Φιλαρμονικής»

Η Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών σε συνεργασία με την Πολωνική Πρεσβεία διοργανώνουν βραδιά Πολωνικής Μουσικής, την Κυριακή 29 Μαΐου 2022,ώρα 9μ.μ., στην Αίθουσα Συναυλιών της «Φιλαρμονικής». Ο Marek Szlezer στο πιάνο και η Ιβόνα Γκλίνκα στο Φλάουτο θα ερμηνεύσουν έργα των, I.F. Dobrzynski, F. Chopin, I.J. Paderewski, K. Szymanowski, H.M. Górecki, K. Pederecki, W. Lutoslawski.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο πρέσβης της Πολωνίας στην Ελλάδα.

Ο Marek Szlezer γεννήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 1981 στην Κρακοβία, σε οικογένεια επαγγελματιών μουσικών. Άρχισε να παίζει πιάνο σε ηλικία πέντε ετών υπό την καθοδήγηση της μητέρας του. Από το 1994 έως το 2000 σπούδασε στην «Ecole Normale de Musique «A.Cortot» στο Παρίσι, στην τάξη πιάνου της καθηγήτριας Marcella Crudeli, και ήταν ένας από τους νεότερους πτυχιούχους που απέκτησαν το «Diplome Superieure de Concertiste». Αποφοίτησε «summa cum laude» από τη Μουσική Ακαδημία Krzysztof Penderecki στην Κρακοβία, όπου σπούδασε με διακεκριμένους καθηγητές Stefan Wojtas και Ewa Bukojemska. Έλαβε βασιλική υποτροφία του Μουσικού Ιδρύματος της Βασίλισσας Ελισάβετ στο Βέλγιο για το ακαδημαϊκό έτος 2004/2005 για να σπουδάσει στο φημισμένο Chapelle Musicale με τον Abdel Rahman El Bacha. Τον Ιούνιο του 2005, έλαβε το δίπλωμα «Master after Master», που του απονεμήθηκε «a l’unanimite». Η πιανιστική του καριέρα ξεκίνησε όταν ως δωδεκάχρονος έλαβε το Grand Prix στον 4ο Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου στη Ρώμη. Έκτοτε ο πιανίστας έχει εμφανιστεί ενεργά στην Πολωνία και στο εξωτερικό, συμμετέχοντας σε πολλές σημαντικές και αναγνωρισμένες μουσικές εκδηλώσεις. Του χορηγήθηκε υποτροφία του Υπουργείου Πολιτισμού πέντε φορές, καθώς και υποτροφίες από τα ιδρύματα Roussel και Amical στο Παρίσι και το Ίδρυμα YAMAHA Europe. Έχει συμμετάσχει σε master classes που διεξήγαγαν οι Dmitri Bashkirov, Aldo Ciccolini, Halina Czerny-Stefanska, Menahem Pressler, Evgeni Mogilevski, Dominique Merlet και Jean Claude Vanden-Eyden. Έχει επίσης λάβει μαθήματα από τους Fou Ts’ong και Kevin Kenner. Ο Marek Szlezer είναι ενεργός ερμηνευτής της σύγχρονης μουσικής. Έχει επίσης κάνει πρεμιέρα πολυάριθμες σύγχρονες συνθέσεις που γράφτηκαν ειδικά για αυτόν. Οι άψογες ερμηνείες του στη μουσική του Frederic Chopin του έχουν κερδίσει πολλά βραβεία: 1ο Βραβείο στον Εθνικό Διαγωνισμό Σοπέν στη Βαρσοβία, 3ο Βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου Chopin στο Marienbad, ειδικό βραβείο της Εθνικής Έκδοσης Chopin και το βραβείο Πολωνικής Ραδιοφωνίας στο Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου «A.Rubinstein in memoriam». Είχε την τιμή να παίξει μια συναυλία στο αυθεντικό πιάνο του Σοπέν στο Πανεπιστήμιο Jagiellonian τη νύχτα που η Πολωνία εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αφορμή την 205η επέτειο από τη γέννηση του συνθέτη, έδωσε μια συναυλία στο Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη.

Ο Marek Szlezer έχει εμφανιστεί σε διάσημες αίθουσες συναυλιών όπως Carnegie Hall, Concertgebouw, Wigmore Hall, Palais des Beaux-Arts, St.Martin-in-the-fields, Salle Cortot, Seoul Arts Center, NCPA και Palacio de Bellas Artes. Τον Οκτώβριο του 2005, κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συναυλίας για το Ίδρυμα της Βασίλισσας Ελισάβετ στο Βέλγιο, ερμήνευσε ένα κονσέρτο του Μότσαρτ συνοδευόμενος από την Αγγλική Ορχήστρα Δωματίου. Έχει ηχογραφήσει για πολλούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Το έτος 2009 πήρε το πτυχίο του διδάκτορα, παρουσιάζοντας μια διατριβή για έναν άγνωστο πολωνό συνθέτη Jadwiga Sarnecka, τα οποία έργα για πιάνο έχει ανακαλύψει και επιμεληθεί για την Polish Musical Editions PWM. Έχει επίσης συμμετάσχει σε μια διαδικασία επεξεργασίας του Alexandre Tansman για πιάνο κονσέρτο για το αριστερό χέρι, το οποίο έκανε πρεμιέρα στην Πολωνία το 2010. Από το 2013 εργάζεται επίσης ως μοντέρ στο Eufonium, δημοσιεύοντας σημαντικά έργα για πιάνο Πολωνών συνθετών που χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα. και 20ος αιώνας. Έχει δώσει δημόσιες διαλέξεις και εμφανίστηκε σε πανεπιστήμια κύρους όπως: Cambridge University, Indiana University Bloomington, University of Chicago, University of Southern California, UNAM, UNICAMP, Federal University of Rio de Janeiro, Royal Conservatory στις Βρυξέλλες. Έχει ηχογραφήσει αρκετά άλμπουμ για τις δισκογραφικές εταιρείες Warner Music, Dux, EMI, Amadeus και Moderato Classics, αποσπώντας ενθουσιώδη κριτική σε έγκριτα μουσικά περιοδικά (μεταξύ άλλων Gramophone, Kulturspiegel, The Strad, Fanfare, American Record’s Guide). Για τα CD με μουσική των Chopin, Szymanowski, Tansman, Kilar και Penderecki έχει λάβει δύο φορές τα βραβεία Γάλλων μουσικών κριτικών La Clef de ResMusica καθώς και Gramophone Editor's Choice, 5 du Diapason, Global Music Awards Outstanding Achievement και διάφορες υποψηφιότητες για άλλα φωνογραφικά βραβεία (δηλαδή Πολωνικά Φωνογραφικά Βραβεία FRYDERYK). Το 2017 το CD του επιλέχθηκε από το μουσικό περιοδικό Hi-Fi ως μία από τις καλύτερες ηχογραφήσεις της χρονιάς.

Η Μπεάτα Ιβόνα Γκλίνκα είναι σολίστ και κορυφαία ερμηνεύτρια της νέας και της πειραματικής μουσικής. Ίδρυσε το Phasma-Music Ensemble το 2016, όπου υπηρετεί σήμερα ως καλλιτεχνικός διευθυντής. Έχει δώσει πολλά ρεσιτάλ με έργα κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου (ανάμεσα σ’ αυτά και πρώτες εκτελέσεις έργων Ελλήνων, Πολωνών, Καναδών, Άγγλων και Αμερικανών συνθετών) και έχει συμπράξει ως σολίστ και πρώτο φλάουτο σε ορχήστρες σε όλη την Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία. Έχει αναπτύξει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τη νέα μουσική, η οποία από το 1994 είχε ως αποτέλεσμα πάνω από εκατό παγκόσμιες πρεμιέρες έργων Αυστραλών, Βέλγων, Ελλήνων, Πολωνών, Γερμανών, Καναδών, Άγγλων και Αμερικανών συνθέτων, περισσότερα από εκατό από αυτών γράφτηκαν ειδικά για εκείνη. H Μπεάτα Ιβόνα Γκλίνκα γεννήθηκε στο Kwidzyn της Πολωνίας. Σε ηλικία 18 ετών πήρε δίπλωμα φλάουτου από το Μουσικό Λύκειο του Gdansk με την υψηλότερη διάκριση και παράλληλη ειδίκευση στη διδασκαλία. Συνέχισε στη Μουσική Ακαδημία του Gdansk απ’ όπου και αποφοίτησε το 1994 με Master of Music in Performance.

Με υποτροφία της Bâoise Holding Scholarship Found παρακολούθησε κατά την περίοδο 1991-94 τα θερινά μαθήματα της Μουσικής Ακαδημίας του Lenk στην Ελβετία με τον Peter Lukas Graf. Το 1992 με υποτροφία του δημάρχου της πόλης του Darmstadt της Γερμανίας, παρακολούθησε το Ferienkurse für Neue Musik, όπου μελέτησε σύγχρονες τεχνικές φλάουτου με τον Pierre-Yves Artaud. Από το 1996 συνεχίζει τις σπουδές της στην Accademia Internationale Superiore di Musica στην Biella της Ιταλίας με τον Peter-Lukas Graf και αργότερα στην École Normale de Paris με τον Pierre-Yves Artaud. Από το 1995 ζει μόνιμα στην Ελλάδα. Το 2015 παραιτήθηκε από τη θέση της στην Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών και από το Ελληνικό Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής για να ασχοληθεί πιο ενεργά με την σόλο καριέρα της μετά από 20 χρόνια υπηρεσίας ως πρώτο φλάουτο σε διάφορες ορχήστρες και συγκροτήματα. Σήμερα διαιρεί τον χρόνο της ανάμεσα στο οικογενειακό της σπίτι στον Πειραιά και στο Kwidzyn. Η Μπεάτα Ιβόνα Γκλίνκα έχει κερδίσει βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς φλάουτου και μουσικής δωματίου, όπως στο THE LIT Talent Awards International Competition - PLATINUM WINNER 2021, GOLD STAR at The Music and Stars Awards International Music Competitions 2021, International Moscow Music Online-Competition 2020, 2019 International Quebec Music Competition, Salzburg and Amsterdam Grand Prize Virtuoso International Music Competition 2019, Rome Grand Prize Virtuoso International Music Competition 2018, IMKA International Internet Music competition 2018, New York Golden Classical Music Awards 2019 International Competition, 2019 New York Golden Classical Music Awards International Competition, the Most Distinguished Artist Prize & Special Mention: IBLA Grand Prize Competition 2017.

Επελέγη ως εκτελέστρια: στο Διεθνές Συνέδριο “Research Hands on Flute” στο Aveiro της Πορτογαλίας (2017), στο Μεγαλύτερο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Φλάουτου στο San Diego των ΗΠΑ (2016), Παγκόσμιο Φεστιβάλ Φλάουτου στο Τορόντο του Καναδά (2015), στο 5ο Φεστιβάλ Φλάουτου της Σλοβενίας(2004), στο 3ο Φεστιβάλ Φλάουτου στο Madison των ΗΠΑ (2006) και τον Αύγουστο του 2007 στο Φεστιβάλ του James Galway στο Weggis της Ελβετίας. Η Μπεάτα Ιβόνα Γκλίνκα έχει ηχογραφήσει και εμφανίζεται σε δεκάδες δίσκους των ευρωπαϊκών και των Αμερικανικών εταιριών, όπως Sarton Records, BMG, Ίριδα, Magni, Mercury, Phasma Music, PMG και άλλων. Το 2017, το άλμπουμ της “ONE MINUTE” κέρδισε το Παγκόσμιο Βραβείο – Global Music Award -Silver Double Medal – Outstanding Achievement (Σύγχρονη Κλασική Μουσική και Άλμπουμ) και το άλμπουμ της “PROGRESSIONS” κέρδισε το Παγκόσμιο Βραβείο Global Music Award – Gold Triple Medal – Awards of Excellence (Σύνθεση, Εκτέλεση, Άλμπουμ) και ήταν υποψήφιο για τα Διεθνή Βραβεία Κλασικής Μουσικής – ICMA 2018 (Σύγχρονη Μουσική). Το 2009 αναγορεύτηκε διδάκτορας ενόργανης μουσικής τέχνης στη Μουσική Ακαδημία της Κρακοβίας με τη διατριβή της πάνω σε θέμα την μουσική για φλάουτο του Brian Ferneyhough και το 2012 αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών με τη διατριβή της πάνω σε θέμα την σύγχρονη ελληνική μουσική για σόλο φλάουτο. Η Μπεάτα Ιβόνα Γκλίνκα είναι Yamaha Artist. Περισσότερα στην ιστοσελίδα: www.travlos-glinka.com

Έγραψαν γι’ αυτήν:

«Η Ιβόνα Γκλίνκα είναι μια θαυμάσια φλαουτίστα και μουσικός της οποίας ο καθαρός, αργυρόχρους τόνος θα άρει τα πνεύματα του πιο δύσκολου ακροατή» (David DeBoor Canfield / FANFARE MAGAZINE / May-June 2017)

«Στο «Projection for Flute Alone»: μια πρώτης τάξεως άσκηση στις χρήσεις των “bent”, multiphonics, και άλλων διευρυμένων τεχνικών. «Η Iwona Glinka έδωσε μια εκπληκτική ερμηνεία», (Richard Buell/Boston Globe/ΗΠΑ/Φεβρουάριο 2002).

«Η μουσικότητα της με τον ολοκληρωτικό έλεγχο στης λεπτές αποχρώσεις αποκάλυψε μια εξελιγμένη μουσικό με υπέροχο στυλ»( Carlo Vincetti Frizzo/Composer/ΗΠΑ/Φθινόπωρο 2002).

Η Συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συναυλιών της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών, Ρήγα Φερραίου 7 (τηλ. 2610 277740), με ελεύθερη είσοδο. Η χρήση μάσκας υποχρεωτική.