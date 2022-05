Στην Πάτρα αυτή την Παρασκευή ο ηθοποιός και συγγραφέας Κώστας Κρομμύδας

Οι εκδόσεις Διόπτρα και το βιβλιοπωλείο «Η Γωνιά του βιβλίου – Παπαχρίστου» φέρνουν στην Πάτρα αυτή την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 τον γνωστό ηθοποιό και συγγραφέα Κώστα Κρομμύδα, ο οποίος θα μιλήσει και θα παρουσιάσει το νέο του βιβλίο με τίτλο «Δούρειος Ίππος» που κυκλοφορεί από την Διόπτρα αυτές τις μέρες.

Ο Κώστας Κρομμύδας θα είναι στο χώρο του βιβλιοπωλείου Η Γωνιά του βιβλίου (στην οδό Αγ.Νικολάου 32 πλησίον της Μαιζώνος) την Παρασκευή 13 Μαΐου, στις 20:00 μμ.

Θα προλογίσει ο Άγγελος Ασωνίτης.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Δούρειος ίππος

Το Αιγαίο είναι ένα καζάνι που βράζει, με Ελλάδα και Τουρκία να παίζουν το πιο ριψοκίνδυνο παιχνίδι εξουσίας ως τώρα.

Η Ισιδώρα τρέχει στην κόψη του χρόνου να μεταφέρει μια σημαντική πληροφορία στα υπόγεια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τη ζωή της, αλλά και την ειρήνη στην περιοχή.

Θανατηφόρες παραπλανήσεις και επτασφράγιστα μυστικά σε μια ιστορία όπου η εμπιστοσύνη, η προδοσία, τα μυστικά και ο έρωτας ακροβατούν σε τεντωμένο σχοινί.

Η Ισιδώρα στο πρόσωπο και στον έρωτα ενός άνδρα αναζητά την αλήθεια, αγνοώντας πως κάθε προσπάθεια να αποφύγει το πεπρωμένο της την οδηγεί να το συναντήσει.

Στο τέλος καταλαβαίνει ότι ο Δούρειος Ίππος κάθε ανθρώπου είναι όσα κρύβει στην καρδιά του.

Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Κώστα Κρομμύδα αναμένεται να κάνει αίσθηση και να αγαπηθεί από το αναγνωστικό κοινό.

*Ο Κώστας Κρομμύδας είναι απόφοιτος της δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έχει εργαστεί ως ηθοποιός στο θέατρο, στην τηλεόραση και στο σινεμά. Συμμετείχε στον τρίτο και τέταρτο κύκλο της Βρετανικής σειράς εποχής The Durrells. Τον Μάιο του 2012 εκδόθηκε το πρώτο βιβλίο του, Μπαμπά, Mεγάλωσέ με, του ­οποίου η αναθεωρημένη και επικαιροποιημένη έκδοση κυκλοφόρησε ξανά το 2021 από τις εκδόσεις Διόπτρα, και τον Μάιο του 2013 το πρώτο μυθιστόρημά του, Η Ζωή που Έλειπε (αγγλική έκδοση Cave of Silence).

Τον Ιούνιο του 2014 εκδόθηκε το δεύτερο μυθιστόρημά του, με τίτλο Ογκρέσα. Ακολούθησε το Μη με Λησμόνει τον Μάιο του 2015 (αγγλική έκδοση Lake of Memories). Τον Μάιο του 2016 εκδόθηκε το βιβλίο του Ουρανόεσσα, το οποίο βραβεύτηκε το 2017 ως το καλύτερο μυθιστόρημα της χρονιάς στην κατηγορία «Ηρωίδα έμπνευση» (αγγλική έκδοση Dominion of the Moon). Τον Μάιο του 2017 εκδόθηκε το μυθιστόρημα με τίτλο Φως μέσα στη Θύελλα (αγγλική έκδοση Athora), ενώ το 2018 κυκλοφόρησε το Μυρωδιά από Σανίδι, το 2019 το Μια Νύχτα Ακόμη και το 2020 η Εβόρα. Το 2021 κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Ακάκιε», μια ιστορία εμπνευσμένη από τη ζωή του Λευτέρη Μαντζίκα και της θρυλικής βιομηχανίας ζυμαρικών Μίσκο που είχε έδρα την Πάτρα.

Ακόμα ο Κώστας Κρομμύδας παραδίδει μαθήματα συγγραφής (Master Class) και «δημόσιου λόγου-public speech». Αρθρογραφεί σε sites, εφημερίδες και περιοδικά.