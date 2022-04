Only sexy boys:Τα σκάνδαλα της Abercrombie & Fitch σε νέο ντοκιμαντέρ του Netflix

Θυμάστε τους ημίγυμνους στην πόρτα και την εσωτερική σκοτεινή ατμόσφαιρα; Νέο ντοκιμαντέρ του Netflix εξερευνά τη βασιλεία της ποπ κουλτούρας της Abercrombie & Fitch (A&F) στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και πώς η εταιρεία οδηγήθηκε στον κοινωνικό αποκλεισμό. Με τίτλο «White Hot: The Rise and Fall of Abercrombie & Fitch», το εν λόγω φιλμ θα κάνει το ντεμπούτο του στο Netflix στις 19 Απριλίου 2022. Επικεντρώνεται στα διάφορα σκάνδαλα που συντάραξαν την φίρμα, ξεκινώντας από την ομαδική δράση του 2004 που την κατηγόρησε για διακρίσεις σε βάρος μαύρων, Λατίνων, Ασιατών και υπαλλήλων γραφείου. Αναδεικνύει επίσης τη μαρτυρία μιας μουσουλμάνας στην οποία οι ιθύνοντες της Abercrombie & Fitch αρνήθηκαν την εργασία λόγω του ότι φορούσε μαντήλα. «Δεν επινόησαν τις διακρίσεις και τις κοινωνικές διαφορές, απλώς τις συσσώρευσαν», λέει δημοσιογράφος που δίνει συνέντευξη στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ.