Τι προβάλλει το Odeon Veso Mare από τις 20 έως και τις 26 Ιανουαρίου 2022

Αίθουσα 1 στις 20.30 καθημερινά

"Η Εξουσία του Σκύλου - The Power of the Dog" σε σκηνοθεσία της Τζέιν Κάμπιον.

Κοινωνικοδραματικό φιλμ με στοιχεία γουέστερν που εκτυλίσσεται τη δεκαετία του 1920.

Ένας αυταρχικός ιδιοκτήτης ράντσου εξαπολύει έναν πόλεμο εκφοβισμού στη νέα σύζυγο του αδερφού του και τον γιο της, μέχρι που αποκαλύπτονται καλά κρυμμένα μυστικά.

Πρόκειται για παραγωγή του Netflix.

Πρωταγωνιστούν οι: Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Κίρστεν Ντανστ, Τζέσι Πλέμονς και ο Κόντι Σμιτ-ΜακΦι.

Το φιλμ ήδη τιμήθηκε με τις Χρυσές Σφαίρες καλύτερης ταινίας στην κατηγορία Δράμα, σκηνοθεσίας και καλύτερου β’ ανδρικού ρόλου για τον Κόντι Σμιτ-ΜακΦι και ακούγεται θετικά ότι θα λάβει και αρκετές υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Διάρκεια: 126 λεπτά.