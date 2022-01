Το νέο "Scream" τα κατάφερε και πήρε την 1η θέση στο Αμερικάνικο boxoffice από τον νέο Σπάιντερμαν

Ύστερα από ένα μήνα στο νούμερο 1 του Αμερικάνικου box office, η αρκετά πρωτότυπη ομολογουμένως, ταινία «Spider-Man: No Way Home» της Μάρβελ με τον Τομ Χόλαντ έπεσε στην δεύτερη θέση, κάτι που αναμενόταν καθώς το περασμένο τριήμερο 14 με 16/1/2022 είχε ν’ αντιμετωπίσει την πρεμιέρα του 5ου «Scream», της νέας συνέχειας/reboot του διάσημου αμερικανικού σινε franchise τρόμου, σε σκηνοθεσία των Ματ Μπετινέλι-Όλπιν και Τάιλερ Τζίλετ, και σενάριο των Τζέιμς Βάντερμπιλτ και Γκάι Μπιούσικ. Το νέο «Scream» της Paramount Pictures που σημειωτέον πως ήρθε και στην 1η θέση του ελληνικού boxoffice με σχεδόν 20.700 εισιτήρια σε 74 αίθουσες πανελλαδικά, σάρωσε στη Βόρειο Αμερική με εισπράξεις 34 εκατομμυρίων δολαρίων έως και τη Δευτέρα 17/1 που στις ΗΠΑ ήταν η αργία του Μartin Luther King weekend.

Εικοσιπέντε (25) χρόνια μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας «Scream» του αείμνηστου Γουές Κρέιβεν, η 5η συνέχειά του φέρνει και πάλι ανατριχίλα, φόβο και ουρλιαχτά στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η παραγωγή της κόστισε περίπου 24 εκατομμύρια δολάρια και τα δικαιώματα των ταινιών «Scream», αποκτήθηκαν από την «Spyglass Media Group», η οποία έκανε την παραγωγή της νέας ταινίας με το στούντιο της Paramount.

Παλιοί και νέοι χαρακτήρες ενώνουν τις δυνάμεις τους, όπως η Νεβ Κάμπελ (Neve Campbell), η Κόρτνεϊ Κοξ (Courteney Cox) και ο Ντέιβιντ Αρκέτ (David Arquette) μαζί με την Μελίσα Μπαρέρα (Melissa Barrera), Τζένα Ορτέγα (Jenna Ortega) και Τζακ Κουέιντ (Jack Quaid).

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η πρώτη εισπρακτική επιτυχία του νέου έτους σε μια χρονιά που το Χόλιγουντ ελπίζει να επιστρέψει η κανονικότητα στις κινηματογραφικές αίθουσες μιας που η έξαρση της μετάλλαξης Όμικρον ανέτρεψε τα σχέδια κυκλοφορίας αρκετών ταινιών όπως επισήμανε το AP.

Η ταινία «Spider-Man: No Way Home» μπορεί να υποχώρησε στη δεύτερη θέση του Αμερικάνικου boxoffice, ωστόσο συνεχίζει να καταγράφει ρεκόρ εισπράξεων έχοντας φτάσει τα 703 εκατομμύρια δολάρια σε περίπου 5 εβδομάδες προβολής συν άλλα 926,3 εκατ. από τον υπόλοιπο κόσμο. Το «Spider-Man: No Way Home» που προβάλλεται με επιτυχία και στην Πάτρα, στα Odeon Veso Mare, έως και την Κυριακή 16/1/2022 έχει φτάσει συνολικά στη χώρα τα 420.591 εισιτήρια.

Όσο για την «Σμύρνη μου Αγαπημένη» με τη Μιμή Ντενίση, συνέχισε το περασμένο 4ήμερο με 18.000 εισιτήρια σε 100 αίθουσες πανελλαδικά (στην Πάτρα συνεχίζεται στα Odeon Veso Mare) και σε σχεδόν 4 εβδομάδες προβολής βρίσκεται μία ανάσα από τα 160.000 εισιτήρια (για την ακρίβεια στα 156.017).

Ακόμα η περιπέτεια «Πράκτορες 355» με την Τζέσικα Τσαστέιν, σε 34 αίθουσες πανελλαδικά, έκοψε 2.061 εισιτήρια το τετραήμερο της πρεμιέρας της.

Με στοιχεία & από το Αθηναικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το flix.gr