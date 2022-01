Πάτρα: Σεμινάριο υποκριτικής με τους Γιάννη Λεοντάρη και Αιμιλία Βάλβη

To Patras Acting Studio που είναι ένας καινούργιος θεατρικός χώρος, υποδέχεται όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, τον Γιάννη Λεοντάρη και την Αιμιλία Βάλβη σε ένα διπλό σεμινάριο που θα λάβει χώρα τον Φεβρουάριο στην Πάτρα.

1. ΣΚΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ : ΑΠΟ ΤΟ «ΦΥΣΙΚΟ» ΣΤΟ «ΠΑΡΑΔΟΞΟ»

Υπεύθυνος Εργαστηρίου : Γιάννης Λεοντάρης

Διάρκεια Εργαστηρίου : 8 ώρες (4 δίωρες συναντήσεις)

Ξεκινώντας από το Gestus του Μπρεχτ, όπου αναζητούμε πιθανές όψεις της σωματικότητας ενός ρόλου, περνάμε στα Viewpoints της Αν Μπόγκαρτ. Συνομιλώντας με τα κινησιολογικά στερεότυπα και την ανατροπή τους καταλήγουμε σε μία έρευνα πάνω στο παράδοξο της κίνησης. Ένα εργαστήριο για τη διαχείριση σχέσεων «δυσαρμονίας» ανάμεσα στην κίνηση και το λόγο με στόχο την παραγωγή μιας εναλλακτικής σκηνικής αλήθειας.

Οδηγός μας για την έρευνα αυτή, τα λόγια του Αντρέι Ταρκόφσκι: «Ορισμένες φορές το εντελώς εξωπραγματικό καταλήγει να εκφράζει την ίδια την πραγματικότητα. Το πραγματικό, όπως λέει ο Μίτιενκα Καραμάζοφ, είναι κάτι τρομερό. Κι ο Πολ Βαλερύ παρατήρησε ότι το πραγματικό εκφράζεται πιο ουσιαστικά με το παράλογο.» (Σμιλεύοντας το χρόνο).

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μάθει ένα κείμενο μικρής έκτασης το οποίο θα τους σταλεί εγκαίρως.

2. ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΗΧΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ

Υπεύθυνη Εργαστηρίου : Αιμιλία Βάλβη

8 ώρες (4 δίωρες συναντήσεις)

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες εισάγονται σε μεθόδους training προετοιμασίας του ηθοποιού για την πρόβα με έμφαση την θεατρική ηχοπαραγωγή - εκφορά του λόγου. Η έμφαση δίνεται εξίσου στη διαχείριση του λόγου ως φορέα νοήματος, αλλά και στην αυτόνομη ηχητική διάσταση των λέξεων, της αναπνοής και εν γένει των ήχων που παράγει η ανθρώπινη φωνή.

Ο ηθοποιός μαθαίνει - από την πρώτη στιγμή που θα πάρει ένα θεατρικό κείμενο στα χέρια του - πώς να το διαχειριστεί άμεσα, μέσα από συγκεκριμένες ασκήσεις λόγου και τεχνικής, ώστε να δημιουργήσει την ατομική του «παρτιτούρα» πάνω στην οποία θα βασίσει και θα εξελίξει τον ρόλο του.

Το μάθημα αποτελείται από δύο μέρη:

Α) Φωνητικό ζέσταμα – training επηρεασμένο από διαφορετικές μεθόδους αγωγής θεατρικού λόγου.

Β) Καλλιτεχνική σύνθεση και εφαρμογή ασκήσεων σε κείμενο.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν διαλέξει και μάθει ένα μικρό απόσπασμα (5-7 στίχοι/γραμμές) από έναν θεατρικό μονόλογο.

Το εργαστήριο είναι βασισμένο στη μέθοδο των vocal view points της A.Bogard (Ρυθμός, Τονικότητα, Δυναμική κ.λ.π.).

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ : 16 ΩΡΕΣ

Παρασκευή 18 και 25 Φεβρουαρίου 17:00 - 19:00 κ 19:30 - 21:30

Σάββατο 19 και 26 Φεβρουαρίου

14:00 – 16:00 και 16:30 - 18:30

Πληροφορίες - εγγραφές : 6983504683.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ

Απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και διδάκτωρ Συγκριτικής Γραμματολογίας στο Πανεπιστήμιο PARIS X–NANTERRE. Εργάζεται στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη βαθμίδα του Aναπληρωτή καθηγητή, όπου διδάσκει Υποκριτική και Σκηνοθεσία. Άρθρα του και επιστημονικές εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι τον Μάρτιο του 2017 διετέλεσε Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Ως σκηνοθέτης στον κινηματογράφο εργάστηκε από το 1987 μέχρι το 2003. Οι ταινίες του (μικρού και μεγάλου μήκους) έχουν αποσπάσει τρεις φορές το Α’ Κρατικό Βραβείο του ΥΠ.ΠΟ. Μετά το 2004 στρέφεται στην θεατρική σκηνοθεσία. Ιδρυτικό μέλος του ΘΙΑΣΟΥ ΚΑΝΙΓΚΟΥΝΤΑ (2005 -2014). Έχει συνεργαστεί με το Εθνικό Θέατρο, το Θέατρο Τέχνης, τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, το Θέατρο του Νότου, τo Θέατρο της Οδού Κυκλάδων, το ΚΘΒΕ, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης, το Φεστιβάλ Φιλίππων-Θάσου και την Πειραματική Σκηνή της Τέχνης ενώ με σκηνοθεσίες του έχει συμμετάσχει στο φεστιβάλ AVIGNON OFF (2008, 2018), το Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου, το Théâtre de la Ville στο Παρίσι (Festival Chantiers d’Europe), στη Χαϊδελβέργη (Heidelberger Stuckemarkt Festival) και στη Νέα Υόρκη, Θέατρο Wild Project (Between the Seas Festival), ενώ η παράσταση Ελέφας (παραγωγή: ΚΘΒΕ) επελέγη από την Ένωση Θεάτρων της Ευρώπης ως ελληνική συμμετοχή τον Νοέμβριο του 2019 στο 18ο Φεστιβάλ της Ένωσης Θεάτρων της Ευρώπης στην Ρουμανία (Cluj).

Έχει σκηνοθετήσει έργα των: Χόφμανσταλ, Βιριπάεφ, Σαίξπηρ, Καπετανάκη, Πομμερά, Μπουλγκάκοφ, Βέλτσου, Τσίρκα, Βοσταντζόγλου, Σέρμαν κ.α. Έχει πραγματοποιήσει μετά από πρόσκληση, θεατρικά εργαστήρια στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Δελφικές εορτές και αρχαίο δράμα, Ιούλιος 2017), το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (2014, 2017), τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου (2016), τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του ιδρύματος Ωνάση (2010, 2013), το project Άργος-Μυκήνες Διεθνής Τόπος (2017), το Σχολείο Σκηνοθεσίας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας (2020).

ΑΙΜΙΛΙΑ ΒΑΛΒΗ

Απόφοιτη Δραματικής Σχολής Σύγχρονου Θεάτρου Αθήνας Γ. Κιμούλη , Αριστούχος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών και του Μεταπτυχιακού «Θέατρο και Κοινωνία» Θεωρία ,Πράξη και Διδακτική, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Φοίτησε στο Εργαστήρι φωνητικής Τέχνης Σπύρου Σακκά ( 1999 – 2004) και παρακολούθησε το Σύστημα φωνής Μίρκας Γιεμεντζάκη (1996 – 2000). Διδάσκει Υποκριτική και θεατρικό κείμενο και Αγωγή του θεατρικού Λόγου στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Υποκριτική στην Πύλη Πολιτισμού (Ναύπλιο), στον Θεατρικό Οργανισμό Άργους-Μυκηνών κ.α. Ως ηθοποιός και θεατρολόγος έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τους Α. Αντύπα, Τ. Κουλίεβα, Β.Θεοδωρόπουλο, Μ. Κτυιάκου, Ε. Γεωργοπούλου, Γ. Λεοντάρη κ.α. από το 2001 έως σήμερα.

