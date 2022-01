Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου: Ανακοινώθηκαν οι ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος

Με ή χωρίς πανδημία, οι Ευρωπαίοι κινηματογραφιστές από όλη σχεδόν την Ευρώπη (Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Σερβία, Βουλγαρία, Λιθουανία, Λετονία, Σλοβενία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο, Ελλάδα και Κύπρο) συνεχίζουν, όπως δείχνουν οι ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος του φετινού Πανοράματος Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου που μόλις ανακοινώθηκε, να γυρίζουν ταινίες με αγάπη και πάθος, αλλά και με πόνο και μόχθο.

Την παραπάνω διαπίστωση κάνει ο βετεράνος κριτικός κινηματογράφου Νίνος Φένεκ Μικελίδης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Πανοράματος Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, που η 34η διοργάνωση του θα πραγματοποιηθεί εν τέλει διαδικτυακά λόγω της κατάστασης με την πανδημία και την ευρεία διασπορά της όμικρον, από 27/1 έως 2/2/2022 στην πλατφόρμα CINESQUARE.

Πρώτη ύλη των 35 ταινιών, ελληνικών και ξένων, που θα προβληθούν στο Πανόραμα είναι, όπως αναφέρει ο ίδιος, «τα πολλά κοινωνικοπολιτικά και προσωπικά ζητήματα που απασχολούν τους ίδιους και τις κοινωνίες μας: από το προσφυγικό, τις οικολογικές καταστροφές και την παγκοσμιοποίηση, μέχρι τις σχέσεις του ζευγαριού, την αναζήτηση ταυτότητας, την ενηλικίωση, τον γενικότερο εγκλεισμό (και όχι μόνο εκείνον της Covid-19) σε ενός άλλου είδους φυλακή, τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις και τους διάφορους υπαρξιακούς προβληματισμούς».

Συνεχίζοντας την παράδοση των ταινιών σε πρώτη προβολή στην Ελλάδα, το 34ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου συγκεντρώνει πρόσφατες ταινίες που έχουν διακριθεί σε ξένα Φεστιβάλ.

Ανάμεσα στις ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος του Πανοράματος είναι η ταινία «As Far As I Can Walk», του Σέρβου σκηνοθέτη Stefan Arsenijevic, μια ευφάνταστη κινηματογραφική μεταφορά ενός κλασικού μεσαιωνικού έπους, όπου Αφρικανοί μετανάστες παίρνουν τη θέση, των εθνικών ηρώων της Σερβίας. H Ιταλική «Californie» των Alessandro Cassigoli & Casey Kauffman, μια ποιητική και συναρπαστική απεικόνιση του βαθμού στον οποίο φαινομενικά άσχετες αποφάσεις καθορίζουν το μέλλον ενός ατόμου που βρίσκεται ανάμεσα στο να πετύχει και να υποκύψει στις κακουχίες. Η ελληνική ταινία «Musa» του Νίκου Νικολόπουλου, με επίκεντρο την ερωτική ιστορία του Σίμου και του Μούσα, στο μεταίχμιο του ονείρου και της πραγματικότητας, της επιθυμίας και του φόβου της απώλειας. Η γαλλοβελγική "Ma Nuit - My Night" της Antoinette Boulat, για την σχέση ενός ζευγαριού που η συνάντησή τους θα εξελιχθεί στο ρυθμό της περιπλάνησής τους στην πόλη, σαν ένα ταξίδι μέσα στη νύχτα. Το «Patchwork» του Κύπριου σκηνοθέτη Πέτρου Χαραλάμπους με την Αγγελική Παπαούλια και «Η Βοή του Κόσμου» του Πέτρου Σεβαστίκογλου, μια οπτικοακουστική συμφωνία για την «φωνή» της νέας γενιάς σε όλο τον κόσμο.

Σύντομα το 34ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου αναμένεται να ανακοινώσει τις ταινίες των φετινών αφιερωμάτων καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών ανά ημέρα.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα στην διεύθυνση https://www.panoramafest.org

Με στοιχεία και από το Αθηναικό Πρακτορείο Ειδήσεων.