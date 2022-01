Χρυσές Σφαίρες 2022: Οι μεγάλοι νικητές

Οι δραματικές ταινίες «The Power of the Dog» της Τζέιν Κάμπιον και «Belfast» του Κένεθ Μπράνα κυριάρχησαν στις υποψηφιότητες των Χρυσών Σφαιρών, που έχουν βυθιστεί σε μια περίοδο αναταραχής και αβεβαιότητας, έπειτα από ένα κύμα επικρίσεων και μποϊκοτάζ μετά την έλλειψη ποικιλομορφίας και διαφάνειας.

Προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες της Covid- 19 ήταν φέτος η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών.

Η Ένωση Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ (Hollywood Foreign Press Association – HFPA) φιλοξένησε την 79η ετήσια απονομή των Χρυσών Σφαιρών την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου, στο ξενοδοχείο Beverly Hilton στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, τιμώντας ταινίες και σειρές που ξεχώρισαν την περασμένη χρονιά.

Δείτε παρακάτω τους νικητές και τις υπόλοιπες υποψηφιότητες ανά κατηγορία:

Κινηματογράφος

Καλύτερη Ταινία, Δράμα

Belfast

CODA

Dune

King Richard

The Power of the Dog

Καλύτερη Ταινία, Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Cyrano

Don’t Look Up

Licorice Pizza

Tick, Tick… Boom!

West Side Story

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Κένεθ Μπράνα («Belfast»)

Τζέιν Κάμπιον («The Power of the Dog»)

Μάγκι Τζίλενχαλ («The Lost Daughter»)

Στίβεν Σπίλμπεργκ («West Side Story»)

Ντενί Βιλνέβ («Dune»)

A’ Ανδρικός Ρόλος σε Δράμα

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο («Don’t Look Up»)

Πίτερ Ντίνκλατζ («Cyrano»)

Άντριου Γκάρφιλντ («Tick, Tick… Boom!»)

Κούπερ Χόφμαν («Licorice Pizza»)

Άντονι Ράμος («In the Heights»)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Μαριόν Κοτιγιάρ («Annette»)

Αλάνα Χάιμ («Licorice Pizza»)

Εμα Στόουν («Cruella»)

Τζένιφερ Λόρενς («Don’t Look Up»)

Ρέιτσελ Ζέγκλερ («West Side Story»)

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δράμα

Μαχερσάλα Αλι («Swan Song»)

Χαβιέρ Μπαρδέμ («Being the Ricardos»)

Μπένεντικτ Κάμπερμπατς («The Power of the Dog»)

Ουίλ Σμιθ («King Richard»)

Ντένζελ Γουάσινγκτον («The Tragedy of Macbeth»)

Α’ Γυναικείος σε Δράμα

Τζέσικα Τσαστέιν («The Eyes of Tammy Faye»)

Ολίβια Κόλμαν («The Lost Daughter»)

Νικόλ Κίντμαν («Being the Ricardos»)

Lady Gaga («House of Gucci»)

Κρίστεν Στιούαρτ («Spencer»)

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Μπεν Αφλεκ («The Tender Bar»)

Τζέιμι Ντόρναν («Belfast»)

Σιάραν Χάιντς («Belfast»)

Τρόι Κοτσούρ («CODA»)

Κόντι Σμιτ-ΜακΦι («The Power of the Dog»)

B’ Γυναικείος Ρόλος

Καιτριόνα Μπαλφ («Belfast»)

Αριάνα ΝτεΜπόους («West Side Story»)

Κίρστεν Ντανστ («The Power of the Dog»)

Αουντζανιού Ελις («King Richard»)

Ρουθ Νέγκα («Passing»)

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Compartment No. 6 (Φινλανδία, Ρωσία, Γερμανία)

Drive My Car (Ιαπωνία)

The Hand of God (Ιταλία)

A Hero (Γαλλία, Ιράν)

Parallel Mothers (Ισπανία)

Καλύτερη Μουσική

The French Dispatch

Encanto

The Power of the Dog

Parallel Mothers

Dune

Καλύτερο Τραγούδι

Be Alive («King Richard»)

Dos Orugitas («Encanto»)

Down to Joy («Belfast»)

Here I Am (Singing My Way Home) («Respect»)

No Time to Die («No Time to Die»)

Καλύτερο Σενάριο

Licorice Pizza

Belfast

The Power of the Dog

Don’t Look Up

Being the Ricardos

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Encanto

Flee

Luca

My Sunny Maad

Raya and the Last Dragon

Τηλεόραση

Καλύτερη Σειρά (Δράμα)

Lupin

The Morning Show

Pose

Squid Game

Succession

Καλύτερη Σειρά (Κωμωδία ή Μιούζικαλ)

The Great

Hacks

Only Murders in the Building

Reservation Dogs

Ted Lasso

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Μπράιαν Κοξ («Succession»)

Λι Τζουνγκ-τζέι («Squid Game»)

Μπίλι Πόρτερ («Pose»)

Τζέρεμι Στρονγκ («Succession»)

Ομαρ Σι («Lupin»)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Γιούζο Αντούμπα («In Treatment»)

Τζένιφερ Ανιστον («The Morning Show»)

Κριστίν Μπαράνσκι («The Good Fight»)

Ελίζαμπεθ Μος («The Handmaid’s Tale»)

Εμτζέι Ροντρίγκεζ («Pose»)

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Σειρά Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Άντονι Αντερσον («Black-ish»)

Νίκολας Χουλτ («The Great»)

Στιβ Μάρτιν («Only Murders in the Building»)

Μάρτιν Σορτ («Only Murders in the Building»)

Τζέισον Σουντέικις («Ted Lasso»)

A’ Γυναικείος Ρόλος σε Σειρά Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Χάνα Αϊνμπάιντερ («Hacks»)

Ελ Φάνινγκ («The Great»)

Άισα Ρέι («Insecure»)

Τρέισι Ελις Ρος («Black-ish»)

Τζιν Σμαρτ («Hacks»)

Καλύτερη Μίνι Σειρά

Dopesick

Impeachment: American Crime Story

Maid

Mare of Easttown

The Underground Railroad

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά

Πολ Μπέτανι («WandaVision»)

Οσκαρ Αϊζακ («Scenes From a Marriage»)

Μάικλ Κίτον («Dopesick»)

Γιούαν ΜακΓκρέγκορ («Halston»)

Ταχάρ Ραχίμ («The Serpent»)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά

Τζέισικα Τσαστέιν («Scenes From a Marriage»)

Σίνθια Ερίβο («Genius: Aretha»)

Ελίζαμπεθ Ολσεν («WandaVision»)

Μάργκαρετ Κουέιλι («Maid»)

Κέιτ Ουίνσλετ («Mare of Easttown»)

B’ Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά

Μπίλι Κράνταπ («The Morning Show»)

Κίεραν Κάλκιν («Succession»)

Μαρκ Ντουπλά («The Morning Show»)

Μπρεντ Γκόλντστιν («Ted Lasso»)

Ο Γιεόνγκ-σου («Squid Game»)

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά

Τζένιφερ Κούλιτζ («White Lotus»)

Κέιτλιν Ντέβερ («Dopesick»)

Άντι ΜακΝτάουελ («Maid»)

Σάρα Σνουκ («Succession»)

Χάνα Ουάντινγκχαμ («Ted Lasso»)