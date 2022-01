Λιόλιος: "Λίαν συντόμως θα έχουμε εξελίξεις με τον προπονητή της Εθνικής"

Το θέμα του προπονητή της Εθνικής για το EuroBasket 2022 εξακολουθεί να είναι ανοιχτό, αλλά παράλληλα κι ένα θέμα που χαρακτηρίζεται ως φλέγον. Ο Δημήτρης Ιτούδης αποτελεί την πρώτη επιλογή του Βαγγέλη Λιόλιου για τον εθνικό πάγκο, όπως είχε επισημάνει ο Σπύρος Καβαλιεράτος στο Show Must Go On με τον Παντελή Διαμαντόπουλο, ήδη από τις 20 Σεπτεμβρίου.

